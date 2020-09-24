結婚前夕要求賓客「禮到人別來」 新郎挨轟惱羞現身回應

眼見身邊有多年交情的朋友踏入婚姻殿堂，本是一件值得慶祝的喜事，不過卻也可能為了錢而撕破臉。日前有一名網友在臉書社團「爆怨公社」指出，身邊有位朋友原本邀請她參加喜宴，而自己也答應對方會出席。殊不知在婚禮的前幾天，突然被對方通知說不要出席，但是禮金要照收，讓她憤而求助網友「請問大家會包多少？」

這名女網友表示，自己先前結婚的時候，有送喜餅給對方，不過因為那名朋友是男生，所以這場喜宴她自己不會收到喜餅，也沒有位子可以吃飯。而原PO一開始收到對方的紅色炸彈，本來答應說要出席，想不到對方竟然在結婚前幾天，通知原PO不用來了，理由是「爆桌了」，即便如此，對方還是要「收禮金」，原PO無奈之下只好求助網友意見，看看大家若遇到類似狀況會包多少錢。

此文一出，許多網友都替原PO打抱不平，「像這種感覺沒交情，意思一下給個紅包袋就好」、「禮金請他去看精神科醫生，實支實付」、「就看他當初包多少給你，再扣掉一些囉」、「這種我就不會包，管他之前包多少」、「因為爆桌就犧牲你，感覺很差。換成是我一毛錢都不會包，寧願那天自己去buffet吃到飽」、「不要臉，還想收錢！」、「不用理他，這種人以後不會跟你成為朋友，忘了他吧」、「回答對方：那你下次有位子再補包給你」、「爆桌要加桌啊！哪有叫賓客不要去的道理！不要去宴客但禮金還是要收，真的很失禮耶」！

而原PO的貼文似乎被當事人發現了，就有網友發現有人留言「你有必要這樣嗎？禮金就不收了！就這樣吧，到此為止」！讓人懷疑疑似原PO即將結婚的男性友人，讓不少網友再度嗆說「某樓好像看到疑似當事人朋友的回應耶」、「恭喜妳不用浪費紅包了」。