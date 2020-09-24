錢被吃了！提款到一半ATM竟關機 過來人貢獻一招快速解決

ATM有關機鍵？一名網友到提款機領錢，沒想到卡片從機器抽出來之後，還來不及拿錢，螢幕就跳出Windows系統關機畫面，讓她大為傻眼。其他網友看到這種情形紛紛笑翻，懷疑ATM是不是也有下班時間？

「錢錢被吃掉了！」這名網友領錢時遇到罕見情況，並把事發經過寫在臉書社團「爆怨公社」。貼文中表示，她依正常程序操作ATM，都已經取回提款卡，準備領鈔票的前一刻，ATM螢幕卻突然顯示「正在關機」，讓她頓時不知所措。

看到照片的眾多網友們皆感到詫異又好笑，「ATM表示：下班時間到了」、「W7要升級W10了」、「對著ATM講『請支援收銀』，看會不會有人出來」，還有人懷疑發文者誤觸神秘按鍵，「你按到隱藏指令了嗎」、「沒事不要按Alt+Ctrl+Del」。另有不少網友對於ATM還在使用已停止更新的Windows7系統感到驚訝，但也有人透露「前陣子在彰化郵局看到XP系統的」。

部分網友也分享自己的類似經驗，「去年遇到當機未吐鈔有扣款，一個禮拜才轉回」、「曾經遇到取鈔口打開，又立馬關上的，當場傻眼」、「上次雨天跳電，剛好按確定完就關機，電來了，戶頭沒事」、「刷完簿子沒吐出來，瞬間關機了」。

網友們並紛紛貢獻遇到這種情況的處理方式，「別擔心，只要錢沒出來，錢會返沖回去，旁邊有電話」、「馬上打電話說ATM在吐錢，不到5分鐘馬上有專人為您服務」、「說一直吐錢馬上就有人去處理，說電腦異常，少則一個禮拜，多則一個月才有結果」、「站在那裡等開機完卡片會退出來，我有遇過一次」。也有人抱怨遇到這種事很麻煩，因為還要特地跑銀行一趟。