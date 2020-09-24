用三倍券找零給客人遭給1星評價 攤商怒嗆告網友不領情

因為新冠肺炎的影響，讓許多人在上半年減少外出旅遊和消費，為了振興國內經濟，行政院推出三倍券，讓民眾在疫情趨緩之下能夠多多花錢，不過依規定民眾用三倍券消費不能要求找零，但卻有店家將三倍券當零錢找給客人，還自行在臉書上發文，讓許多網友看了罵聲連連。

這名水果攤老闆在臉書「爆廢公社」自曝將收到的三倍券找零給客人，他還搬出行政院長蘇貞昌說過「三倍券等同現金」的說法，並批評有些「奧客」收到三倍券後竟然在Google上給他1顆星的差評，讓他不滿的說「大家說我要不要告他們？」

這名老闆還高調地要大家幫他加油集氣，「每個人收10萬精神損失，我就發財了，告成功後我請大家吃雞排」，貼文讓許多網友議論紛紛，有人質疑老闆發文的真實性，「是反串還是認真的」、「希望你是反串」、「如果是釣魚的話你成功了」、「你是認真的嗎？」、「這是業配文？還是釣魚文？」

但大多數網友幾乎對於老闆的行為看不下去，「活該，是我也給一星」、「我也會給一顆星，還感覺太多」、「人家給現金你給券，也難怪會一星了」、「要是我一定很不爽，是只有商家才能跟政府換，我也是付現的人，為何要收振興券？給負評剛好而已」、「拜託商家可以跟政府請錢，你要客人找誰請？」、「振興券實質上是拿來消費的，不是讓你用來找零變現金的」。