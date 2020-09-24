全聯結帳404元她給505元 店員三度「腦袋當機」陷心算亂流

很多人拿現金去購物，為了不想找回一堆零錢，有時會多補上銅板，讓找回來的錢盡量是整數。一名女子到超市買東西也這麼做，卻讓心算不夠好的店員腦筋打結，停頓好幾次才完成找錢的程序。

一名女子在爆怨公社寫道去全聯買東西，一共買了404元，她結帳時給店員一張500元紙鈔和一個5元銅板，這個動作害店員「停格」了，他頓了20秒後才打開收銀機，掏出96元的銅板和一個5元銅板，然後再度停手，過了一會兒才又換成一張百元鈔和一個1元。

女子伸出手等著對方把找錢交過來，店員第三度卡住，嘴裡唸唸有詞「500-404=96+5……」，複算找的錢對不對，最後終於把錢放到女子手上。

女子感嘆是教改出了問題，她稱每天幫小孩檢查作業和簽聯絡簿，有時也不敢面對數學跟國語，不同世代老師教的東西對她來說真的是一個挑戰。

網友表示：「為什麼不直接按收銀機給機器算？」、「找錯錢要自己賠所以多算幾遍正常」、「若遇到這種情況我會直接提示他要找多少」、「這是反應的問題，跟教改有什麼關係？」，也有人笑稱這時真的就需要「請支援收銀」。