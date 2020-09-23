彎腰取行李竟被客運「一口吞掉」 畫面曝光網怒：太扯！

在台灣想要長距離移動，除了台鐵、高鐵外，很多人也喜歡搭乘客運，特別是攜帶大件行李時，設有行李放置處的客運就顯得方便很多。然而近日有民眾拍到，某客運司機未注意到乘客正在搬運行李，就直接將行李艙門關上，差點夾到乘客，十分驚險。

據民眾分享的影片可看到，一台客運停在路邊等待乘客下車、拿取行李，但司機疑似未注意到還有乘客正彎腰搬行李，便直接將行李艙門關閉。所幸乘客注意到艙門動作，機警跳進行李艙內躲閉，而艙門也感應到異物，啟動防夾機制重新開啟，才沒釀成意外。

提供影片者氣憤地說「太扯了！罔顧人命嗎？」，怒批司機關門前未仔細確認，網友們也紛紛表示「好可怕喔」、「被客運吃掉了」、「好險聰明有整個人進去」。更有遇過類似事件的網友回憶，曾搭同一家客運北上，一位客人自行放置行李時被關在裡面，「旁邊等上車的旅客一直和司機說，他們才發現開門，超扯」。

該客運常客則認為「不可思議」，因為這間就是以服務好聞名，「常坐這間客運南下，都會幫客人放行李，上下車都會」、「常在搭，確實應該是沒注意到，他們通常還會下車幫你拿行李」、「司機要下車，這是該客運的標準動作」、「會記大過！因為太常發生所以規定有修改」。

影片釣出曾在該客運服務的司機，表示公司會「記過、上課」，但認為片中差點被夾的人不是乘客而是站務員，因為公司「禁止客人去拿行李」。另也有網友指出，客運停車似乎有違規的情況，「還加上槽化線違停，多加一條」。