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小鬼追思會現場變打卡聖地？ 網美拍照遭粉絲出征：不懂自拍的意義

聯合新聞網 / 綜合報導
網美到小鬼黃鴻升靈堂外打卡拍照，引網友不滿。 圖擷自instagram
網美到小鬼黃鴻升靈堂外打卡拍照，引網友不滿。 圖擷自instagram

藝人小鬼黃鴻升16日驟逝，讓不少親友、紛絲悲痛不已，靈堂一樓開放粉絲到現場悼念，不過有位網美在IG上打卡，她拍下看遠方以及閉眼的情境照，手捧一束白花送給小鬼，她在限時動態上打「第一次見，也是最後一次見」，如此刻意的行為，讓網友質疑根本是在「蹭熱度」，網友直嗆「去別人靈堂打卡好玩嗎」、「到底是懷著什麼心態發照片 ？」。

有7.5萬粉絲追蹤的IG網美馬薏雯，本月20日到小鬼追思會現場，她手捧白色鮮花打著「白玫瑰的花語是：尊重、不被注意的美、誠意、純純的愛」，並貼出五張照片，從照片中看到她看向遠方、閉眼沈思，照片構圖經過設計，還標記地點「龍嚴台北會館」，並使用標籤吸引點閱率，她還在限時動態上拍小鬼的遺照，打著「第一次見，也是最後一次見」。

網友看了照片都傻眼，因為馬薏雯手上的花，其實是桔梗花，並非她說的白玫瑰。一連串行為更讓網友忍不住開嗆「人家粉絲難過得要死，還在那邊拍網美照，真的很厲害ㄟ」、「所以你在追思場地說：欸幫我拍照嗎」、「是真的很不妥，還在那邊理直氣壯，甚至標地標，傻眼到爆」、「說真的，我這個喜歡他14年的粉絲，看到你這樣打卡發照片的po文，真的很讓人不舒服！」。

馬薏雯不甘示弱回嗆「家屬如有不舒服，我隨時配合刪文，輪不到你僅憑幾張照片對我指手畫腳」，她的神回應讓網友更生氣，紛紛批評「還要等到被家屬說不舒服才要動， 真有個性」、「家屬才沒空理她，到靈堂打卡真的噁心」、「妳就自己捫心自問是帶著什麼樣的心情去的，答案就會很清楚」、「極盡所能的合理化不合理的行為」、「說是弔唁，還要閉眼擺pose真的是在哈囉」。

網美把桔梗花認成白玫瑰花，並在限時動態懷念小鬼。圖擷自instagram
網美把桔梗花認成白玫瑰花，並在限時動態懷念小鬼。圖擷自instagram

打卡地點 小鬼 黃鴻升 Instagram

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