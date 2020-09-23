她吃完情人果乾過敏送急診求賠 賣家無奈：這是芒果做的...

購物時要看清楚，以免花錢又傷身。一名賣家在《爆廢公社》上發文，賣家主要在賣芭樂乾和芒果乾，一早接到客人投訴電話，客人說她吃了情人果乾後，全身過敏送急診，客人並不知道情人果乾就是風乾的土芒果做的，因此要求賣家要賠她醫藥費，賣家聽完好無奈，她認為商品包裝上都有標示成分，客人的要求根本是無理取鬧，這起糾紛也引起網友討論。

原Po解釋一早接到客人電話，客人向她表示「我跟你們買了一包芭樂乾一包情人果乾，昨天吃了情人果之後過敏送急診，醫生說是食物過敏造成的，你們是不是應該賠我醫藥費跟退我情人果乾的錢？」，原Po聽完詢問客人「痾...小姐，請問您對芒果或者其他堅果類會過敏嗎？」客人理直氣壯地回「我對芒果過敏啊。」

情人果乾就是芒果做的，客人不知情吃到過敏，反過來要賣家賠償醫藥費。圖擷自 facebook

原Po向客人解釋「情人果就是芒果做的，我們成分標示上也有標示清楚，內含芒果」，沒想到客人直嗆「我買的時候你們沒跟我說情人果就是芒果阿，如果我知道它是芒果，我就不會買了，你們應該要在我買的時候，跟我說它是芒果阿」，原Po心中無奈的抱怨「太陽餅沒有太陽，我以為是常識的東西，原來不是每個人都知道，可以不要給我這種客人嗎？」

網友看完回應「無知真的要命，重點是還不知道自己是怎麼死的......只能說是笨死的」、「該不會認為情人果，是情人曬乾做成的」、「情人果又叫做芒果青，當然有芒果」、「誰知道哪個客人對什麼食物過敏啊啊啊」、「所以呢？自己不看清楚，成分整組躺在那等你校閱，還要怪店員沒說？現在的人到底怎麼了？」、「我現在才知道情人果是芒果」。