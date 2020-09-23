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機車被塞豬肉！麵店挨轟才道歉 佛心事主拿和解金幫店家行善

聯合新聞網 / 綜合報導
一位台中民眾的機車被牛肉麵店員工惡搞，排氣孔遭塞進一堆豬肉。 圖擷自「爆料公社」
一位台中民眾的機車被牛肉麵店員工惡搞，排氣孔遭塞進一堆豬肉。 圖擷自「爆料公社」

日前台中市一位民眾將機車停在牛肉麵店旁，卻遭店內員工惡整，排氣孔被塞入碎豬肉，事後店家不具誠意的道歉，引發網友肉搜撻伐。直到老闆眼見事態變嚴重後，才終於放低姿態與事主和解，而事主最後也將賠償金捐給慈善單位，讓整件事有了圓滿落幕。

事情發生在本（9）月15日，台中一位民眾上班時將機車停在南屯區一家牛肉麵店旁邊、未畫紅線的道路上，未料下班後竟發現排氣孔被塞入滿滿的碎豬肉，手把也被弄得油膩。調出附近的監視器畫面，抓到犯人是牛肉麵店兩名員工，也是老闆的侄子和女婿。但事後店家無和解誠意，不但不願配合談和解的時間，老闆還嗆這件事只是「小朋友無聊的行為」，當事人因而透過朋友將此事貼到臉書社團「爆怨公社」爆料。

事情曝光，牛肉麵店遭網友肉搜砲轟，兩名惡作劇的員工才在臉書留言道歉，然而卻語帶威脅，要網友「請勿在爆料及google等妄下評論」，還被抓包兩人的道歉文是「複製貼上」，內容完全一樣，感受不到兩人的歉意和誠意，讓網友們更加火大。

眼見整件事越鬧越大，牛肉麵店終於低下頭面對當事人，雙方於21日簽下和解書，店家賠償6萬6千元。當事人再度透過友人更新事件處理進度，指出犯錯的兩位年輕人在和解過程中不斷道歉、態度良好，「相信他們已從中記取教訓」，並希望網友不要再打擾店家。而當事人接受道歉之後，扣除掉機車修理費、清潔費和律師寫和解書等花費，還將剩下的4萬5千元賠償金，以牛肉麵店的名義，全數捐給南投的「阿尼色弗兒童之家」。

「這件事也讓我看到這社會其實還是充滿正義與愛」，當事人感謝網友力挺，並表示自己「取之於社會回饋於社會」，也鼓勵大家都可以在能力所及範圍內幫助有需要的人，如此善舉也讓網友們大為讚賞。

當事人以牛肉麵店的名義，將賠償金捐給兒童之家，讓事件圓滿落幕。 圖擷自「爆料公社」
當事人以牛肉麵店的名義，將賠償金捐給兒童之家，讓事件圓滿落幕。 圖擷自「爆料公社」

爆怨公社 爆料公社 牛肉麵店

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