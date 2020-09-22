她手機掉進洗衣機慘泡水 婆婆桌上留整疊千元鈔暖哭她

不少人應該都曾發生過手機進水的情形，不只會懊惱自己為何這麼粗心，面對維修費更是頭痛。一名女網友在臉書社團「爆廢公社」PO文，她表示自己不小心將手機連同衣服一起丟進洗衣機，導致手機的「五臟六腑都積水」。原PO本來是為自己的粗心而感到懊惱，但隔天一早起來卻意外發現桌上有一疊千元鈔和一張紙條，原來是她的婆婆留下的，紙條上寫著「手機壞了就買過，不要心情不好」，這讓原PO非常感動。

面對婆婆的感人之舉，原PO也說出心裡話，她表示自己做了20多年的媳婦，與婆婆彼此磨合適應，而婆婆對她真的也不錯。不過，看到現金和紙條的她內心雖然非常感謝，但還是把錢還給婆婆，「我怎麼能拿她的錢，家裡的大小事務，我的生活都是她在負責，她給我真的很多了！」

而原PO爸爸得知狀況後問了一句「要修還是要買？」，甚至主動開車送她到離家30公里遠的維修站，讓原PO處處都感到相當暖心，她也不禁感性的說，「我愛的人和愛我的人都在身邊，一直以來都覺得自己是個幸福的人」。

文章引來大批網友留言，有人就說「遇到一個好婆婆真的比什麼都幸運」、「幸福的人，也是因為妳懂得惜福」、「知足就是全天下最富有的人」、「這應該是我看到最好的婆媳關係，應該是妳對婆婆也好，才得婆婆疼」、「妳真的很幸福～～」。