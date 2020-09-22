5歲妹想用游泳池蒸氣室被趕出 一個「神招」讓網友笑到狂按讚

一般民眾去游泳池偶爾會看到有些場內設施另附設烤箱、蒸氣室或SPA水療，使用的人也頗多，甚至有時候還要等排隊才能進去，而且通常來講，大部分使用的年齡層以大人為主。

然而，有位男網友前幾天到游泳池遇到一名小妹妹想要使用蒸氣室，發生的趣事讓許多人大讚「實在太有才了！」男網友在臉書社團爆廢公社二館po文寫道，他游完泳要離開之前，想說去蒸氣室休息一下，坐在椅子上時，一位小妹妹開門進來了。

他對她說「小妹妹妳幾歲了呢？」對方回答「五歲」，他立即表示，業者有規定要滿八歲才能進來使用，她回了聲好，人就走出去了。過了一會兒，那名小妹妹帶著她雙胞胎姐妹一起進來並說，「這樣我們就十歲了啊！」

Po文一出讓許多網友紛紛留言說這位小妹妹實在太可愛了，「鬼靈精怪」、「童言童語」、「好聰明啊」、「聽起來不無道理耶」、「哈哈，有前途」，還有人開玩笑表示「確實是呀，又沒規定是個人8歲以上還是加起來8歲以上！」

另外，也有人稱讚這名小妹妹數學不錯，邏輯正確，很懂得活用。「腦筋動很快」、「很會舉一反三」，不過也人提出質疑，認為小妹妹年紀這麼小不適合進蒸氣室，而且裡頭溫度很高，要是發生意外誰該擔當？更有人好奇表示，蒸氣室也是男女分開的吧？怎麼小妹妹會進到男蒸氣室裡？

根據目前國內各縣市游泳池的使用規定，大部分像烤箱、蒸氣室、spa水療等設施，業者皆有規定，為確保安全，12歲以下不得使用，但也有些地方是規定12歲以下兒童須成人陪同入場。