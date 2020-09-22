吃素食鍋驚見「肉片」她難過打破與神約定 老闆冷回一句網氣瘋

在台灣民間信仰中，到廟宇中向神明許願是一件很常見的事，如果祈求的事達成後，就記得要還願，有不少人會用「齋戒」的方式，也就是所謂的「吃素」，有一名女子因為要還願，點了素食鍋，沒想到裡面竟然參雜了「肉片」，讓她破功相當難過，事後老闆還冷回一句「別再叫我們家了」，讓網友看了也相當生氣。

一名女網友在臉書「爆料公社」發文說，日前吃小火鍋的時候點了素食鍋，結果發現裡面竟然有肉末，於是打電話和老闆反應，結果得到的答案是「不可能，那鍋是另外煮的」，還叫原PO「以後不要再叫他們家了」，讓她感到很難過，因為有許願，而且是吃素最後一天，等於自己破功了，而且是因為好吃的關係她才訂了第二次。

此文一出引起網友熱議「對許願茹素的人來說，肉末比葷食者碗裡出現的小強還恐怖！」、「那就拒買吧，自己做錯不承認還要客人以後不要買，這態度根本有問題」、「覺得店家態度不行，太明顯了」、「以餐飲業者來說，這失誤很大。這有誇張到！還叫你不要點了...」。

但也有人認為「別想太多啦！不知者無罪，當成鍋邊素就好了」、「自己煮吧！」、「是肉片了，吃全素的建議買專門素食料理的，以防不小心」「心中向善比較重要，有無吃素不是重點」、「不知者無罪，別難過了」、「沒事沒事，酒肉穿腸過，佛祖心中坐」。