他怒指9名觀光客店內共喝一湯 網友緩頰解釋原因

國旅盛行，各大觀光景點人山人海，遊客也會把握機會品嚐各地美食，不過卻有網友抱怨某日中午他見到一群觀光客內用餐點，店家為接待他們還熱心喬出座位，結果他們最後竟只點了一碗湯共食，讓原po超傻眼。

原po在「爆怨公社」發文表示，日前他在外吃午餐時，看到一群八九個觀光客進到店家用餐，當時餐廳內還沒有多的位置可容納這一大群人，店家見此還熱心幫忙喬座位將已坐定吃飯的客人移至他桌，挪出合適的位子給他們。沒想到這一大群人在點餐時竟然只叫了一碗湯共食，並沒有點其他餐點，讓原po看了超無言。

文章一出也引起網友討論。有人認為出遊都會想要嚐鮮，一群人共食很正常，「可能觀光的就一間店吃幾口，大家分食有吃到就好了，然後這樣可以吃到十間店的美食」、「觀光客到了當地想要品嚐美食，肚子又裝不下，就會大家共吃一些」、「有時真的是在吃吃看好不好吃，再決定要不要點其他餐點」。

不過也有網友表示，「我覺得這樣的確不妥，兩三人共食一碗湯沒有問題，有問題的是其他不吃或不打算點餐的人，不應該進來霸佔座位」、「坐著就是要消費，不要佔位要有低消」。