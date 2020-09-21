她點20元檸檬紅茶竟被收40元 老闆稱價目表「僅供參考」

店家標示在價目表上的價格居然僅供參考，有網友日前到某間飲料店買飲料解渴，沒想到竟被老闆告知價目表上的價格都不準，讓他覺得超級荒唐，氣的發文抱怨竟遇到價目表參考，老闆口頭喊價的店家，貼文發出也引發網友討論。

原po在「爆怨公社」發文，日前出遊到一間飲料店買檸檬紅茶解渴，原本價目表上的價格是寫20元，沒想到在原po點完後老闆卻說「價目表不準喔，檸檬紅茶要40」，便立即開始準備飲料，原po一聽當下馬上阻止老闆請他先不要做，心想可能是自己沒注意到新的價目表單，結果這時老闆說「我會告知你價格，看價錢都不準啦」，讓原po聽完超傻眼直言「你那麼多價目表放給自己開心的嗎？」

文章一出網友紛紛留言說根本是詐欺，「這種直接不買了，根本詐欺」、「好離譜店家」、「價錢不準是那招」、「找消保官了舉報價格不實」，也有人說，「寧願不喝，這不是20元的問題，奇摩子不爽」、「直接說那我不要了」、「我會拒買」，不過有人則認為是故意針對觀光客開價，「40元觀光客價，20元本地人價」。