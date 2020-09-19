超商繳費店員沒點鈔稱少1000元 網看傻：調監視器

在繳付大量費用前，雙方務必要互相點鈔，避免爭議發生。有網友近期發文分享，她稱自己在超商繳費，數了六千元的現鈔給店員，但店員沒有數鈔或用點鈔機確認，聲稱少了一千元，原PO當下只好給錢，但回家後卻發現錢包比原本預計的少了一千元，她越想越不對，只好求助網友。對此許多網友感到震驚，直呼離譜，建議原PO回頭調監視器。

原PO在「爆怨公社」發文，她說當天去超商繳費，當下數了六千元給店員就開始低頭整理皮夾，未料抬頭時店員卻說少了一千元，雖然她感到疑惑再次確認，店員仍稱有少錢，原PO只好再掏出一千元，但這時店員沒有數鈔或用點鈔機清點，直接放進收銀機。

原PO回家後發現錢包比預計的少了一千元，她說「因為原本皮夾確定有9000，但回家只剩下2000，真的越想越不對又跑回去超商，希望店員點交看看是否多錢，剛好交班時間也說沒多錢，想說店員說沒有多錢就先離開了」。對此，她相當懊惱，詢問網友是否該調監視器，她稱「錢不好賺啊，因為真的越想越不甘願，又怕到底是不是真的少給，不想害店員」。

貼文一出後，網友紛紛留言，「按規定要用點鈔機，妳去申訴總公司，然後調監視畫面看當時店員數鈔的畫面，是數了6張還是7張」、「報警處理查監視器」、「我繳費有個習慣ㄧ張ㄧ張數給對方，曾經也發生過說我少給錢，監視器ㄧ調清清楚楚」、「按規定，給1000都要用數鈔機兩次」、「當著面數一次再拿給店員，我覺得雙方都要當面在點一次」、「現在不是都要說一句，收妳 6000 元嗎」、「是可以調的喔 要跟店經理或直接找他們所謂的區顧問」。

最後原PO聽取網友意見回頭請超商店長調監視器，調閱兩次發現錢包裡真的有九千元，店長也交還給她一千元，離開時店員也向她道歉。原PO稱「以後繳費會很認真的大動作了，感謝你們的回覆讓我知道怎麼處理，也希望大家往後繳費也要小心」。