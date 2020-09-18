他手指頭被門夾腫 神還原卡通角色！網狂笑「生命力堅強」

許多人都有手指頭被門夾到的經驗，若是輕微夾傷，一般會出現紅腫及發炎的狀況，只需稍微冰敷即可，但日前一名網友手指頭被門夾傷，卻腫的像卡通角色一樣，又圓又大，讓他直呼「原来動畫裡的不是騙人的」。

原po在「爆廢公社二館」發文表示，自己的手指頭被門夾到腫起來，並附上手指頭的照片，照片中可見，原po的食指指頭腫的又圓又大，就跟美國卡通「湯姆貓與傑利鼠」的湯姆貓手指頭被夾腫一樣，簡直像是用生命神還原卡通畫面，讓原Po也哭笑不得的說「原来動畫裡的不是騙人的」。

貼文一出，就有超過2.5萬的讚，大批網友留言笑稱「你嚴重成這樣還可以發文？！讓我看到生命力的堅強..」、「夭壽喔！活了快六十歲第一次看到這種奇觀！」、「這個夾的也太誇張！不過，對不起，我還是忍不住笑了」、「怎麼有點可愛」、「某中國珍稍微夾一下就進重症病房戴氧氣罩還架了一堆儀器」。

不過也有網友質疑，照片中手指頭腫脹感覺非常嚴重，問到「夾成這樣怎麼沒有伴隨瘀青」、「覺得不太可能夾到馬上變這樣，拖久變成蜂窩性組織炎還比較可能腫起來」、「是P圖的吧」。