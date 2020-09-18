快訊

新台幣強勢叩關29元整數關卡 下一步怎麼走？

日本緬甸菲國新冠病毒直搗國門 2台商1旅日返國確診

聽新聞
test
0:00 / 0:00

他到美食街用餐卻被趕 女用髒紙巾佔位嗆「我的位子」

聯合新聞網 / 綜合報導
百貨公司裡的美食街是許多逛街民眾填飽肚子的好地方。照片為示意圖，非事發地點，與本文無關。 聯合報系資料照片／記者江佩君攝影
百貨公司裡的美食街是許多逛街民眾填飽肚子的好地方。照片為示意圖，非事發地點，與本文無關。 聯合報系資料照片／記者江佩君攝影

每間百貨公司裡都有規劃一處美食街，因為是室內環境再加上有冷氣，也成為許多逛街民眾或者附近工作的上班族用餐的好地方，但也因為座位不多，有人看到位子就會拿自己身邊的物品來佔位，就有一名網友發文抱怨在美食街找到一處座位卻被趕走，而對方佔位的東西只是一張髒掉的紙巾，讓他相當無言。

原PO在臉書「爆怨公社」表示昨（17）日中午到一間百貨公司地下的美食街用餐，剛好看到一個空位便坐了下來，他說座位上沒有任何東西，桌上僅有一條「髒髒的紙巾」，但他不以為意，沒想到這時有位女子出現，口氣很差的說她是用紙巾佔位，「你是沒看到上面有東西嗎？這是我的位子」，一句話讓原PO很傻眼。

原PO無奈的說他第一次看到有人用「髒掉的紙巾」佔位，正常人都會覺得這是上一位客人留下來的垃圾，他認為不是不能佔位，但至少要放個讓人覺得是有人坐的東西吧。雖然原PO還是把位子讓給她，但依然很不滿這位女子的口氣和態度，他將過程貼在臉書上，希望大家來評評理。

貼文一出也讓許多網友直呼太扯，「第一次看到紙巾也可以佔位子」、「我覺得你被她騙了…她只是假借垃圾之名行佔位之實」、「看到這樣子直接走人，因為沒胃口」、「霸道的人，怎麼懂得水準」、「為何佔位離開，別人就不能坐，那條法律規定的？」、「什麼人都有，你沒說『上面又沒寫妳的名字』」。

爆怨公社

延伸閱讀

買氣回來了 百貨餐飲又見排隊人潮

台北的美食沙漠在哪？ 網推「這條路」：剩麥當勞、超商能吃

三倍券首日衝高百貨人潮業績 3000一次梭哈使用居多

吃貨預備 百貨秋季美食新櫃、快閃店登場名單

相關新聞

他手指頭被門夾腫 神還原卡通角色！網狂笑「生命力堅強」

許多人都有手指頭被門夾到的經驗，若是輕微夾傷，一般只會出現紅腫及發炎的狀況，只需稍微冰敷即可，但日前一名網友手指頭被門夾傷，卻腫的像卡通裡面一樣，又圓又...

超商繳費店員沒點鈔稱少1000元 網看傻：調監視器

在繳付大量費用前，雙方務必要互相點鈔，避免爭議發生。有網友近期發文分享，她稱自己在超商繳費，數了六千元的現鈔給店員，但店員沒有數鈔或用點鈔機確認，聲稱少了一千元，原PO當下只好給錢，但回家後卻發現錢包比原本預計的少了一千元，她越想越不對，只好求助網友。對此許多網友感到震驚，直呼離譜，建議原PO回頭調監視器。

深夜婦人硬拗搶「最後一碗」蘑菇濃湯 她機智諷：關我X事？

不論買東西或結帳，都不會想遇到有人插隊。有位女網友分享，因半夜肚子餓，便到附近的摩斯漢堡買消夜，沒想到正要買到最後一碗蘑菇濃湯時，竟遭到後方排隊的大媽插隊更大聲表示「不想要在左邊的櫃檯點餐」，藉此想要讓店員把濃湯賣給她，而店員不但未阻止大媽的行為，還幫她點餐，讓這名網友逼不得已使出大招。

男見日人「日常飲食」震撼怎維持身材？曝「關鍵」：台人做不到

每個國家都有自己的飲食文化，吃的食物也不盡相同，有網友好奇日本人的飲食文化，幾乎都是「垃圾營養」，反觀台灣每餐有肉有蔬菜，結果路上中年男女，挺著大肚子的比例超高，很好奇為什麼日本人可以每餐吃大量精緻澱粉，全國肥胖的人還可以這麼少，網友也點出了「關鍵原因」。

被要求獨自參加老公親戚婚禮 她崩潰：我連新人名字都不知道

結婚是終生大事，因結婚後必須要考慮到雙方的原家庭的規劃及安排，甚至必須一起出席對方家庭裡的重要活動。今日就有一名網友分享，原定禮拜天一起從台北回高雄參加老公親戚的婚禮，但因老公有公務在身，所以就讓妻子獨自南下，但妻子卻表示自己「完全不認識老公家的親戚」，便上網詢問「不能禮到就好嗎？」

他到美食街用餐卻被趕 女用髒紙巾佔位嗆「我的位子」

每間百貨公司裡都有規劃一處美食街，因為是室內環境再加上有冷氣，也成為許多逛街民眾或者附近工作的上班族用餐的好地方，但也因為座位不多，有人看到位子就會拿自己身邊的物品來佔位，就有一名網友發文抱怨在美食街找到一處座位卻被趕走，而對方佔位的東西只是一張髒掉的紙巾，讓他相當無言。

熱門新聞

男見日人「日常飲食」震撼怎維持身材？曝「關鍵」：台人做不到

被要求獨自參加老公親戚婚禮 她崩潰：我連新人名字都不知道

滑冰正妹PO比基尼辣照 網友大讚：不愧是運動員身材

他手指頭被門夾腫 神還原卡通角色！網狂笑「生命力堅強」

10幾年沒簽名！阿公在孫女聯絡簿簽「2字」 網笑瘋：太可愛

他拿空酒瓶存滿2瓶50元銅板 網友不建議：偽幣太多

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。