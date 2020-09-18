他到美食街用餐卻被趕 女用髒紙巾佔位嗆「我的位子」

每間百貨公司裡都有規劃一處美食街，因為是室內環境再加上有冷氣，也成為許多逛街民眾或者附近工作的上班族用餐的好地方，但也因為座位不多，有人看到位子就會拿自己身邊的物品來佔位，就有一名網友發文抱怨在美食街找到一處座位卻被趕走，而對方佔位的東西只是一張髒掉的紙巾，讓他相當無言。

原PO在臉書「爆怨公社」表示昨（17）日中午到一間百貨公司地下的美食街用餐，剛好看到一個空位便坐了下來，他說座位上沒有任何東西，桌上僅有一條「髒髒的紙巾」，但他不以為意，沒想到這時有位女子出現，口氣很差的說她是用紙巾佔位，「你是沒看到上面有東西嗎？這是我的位子」，一句話讓原PO很傻眼。

原PO無奈的說他第一次看到有人用「髒掉的紙巾」佔位，正常人都會覺得這是上一位客人留下來的垃圾，他認為不是不能佔位，但至少要放個讓人覺得是有人坐的東西吧。雖然原PO還是把位子讓給她，但依然很不滿這位女子的口氣和態度，他將過程貼在臉書上，希望大家來評評理。

貼文一出也讓許多網友直呼太扯，「第一次看到紙巾也可以佔位子」、「我覺得你被她騙了…她只是假借垃圾之名行佔位之實」、「看到這樣子直接走人，因為沒胃口」、「霸道的人，怎麼懂得水準」、「為何佔位離開，別人就不能坐，那條法律規定的？」、「什麼人都有，你沒說『上面又沒寫妳的名字』」。