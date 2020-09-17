他問臺北水餃霸主是哪家？ 吃貨狂推這2家「唯一信仰」

不知道要吃什麼時，水餃常常是許多人的好選擇，價格親民又能夠吃很飽，大街小巷也隨處可見水餃店，就有網友好奇問到「臺北水餃霸主在哪？」，貼文也勾出大批網友留言討論，其中「阿玉」和「巧之味」這2家在激烈水餃戰況中脫穎而出，最被網友推崇。

原Po在「PTT Gossiping板」上以「臺北水餃霸主在哪」為題發文，表示前陣子大家都在熱烈討論美豬議題，因為也有提到水餃的事，就突然好想吃水餃，而除了已經很有名的高記、來來跟又一村，還有哪家水餃店要出來參戰，問到「臺北哪一家水餃店，不在你們家的巷口，還能夠稱做霸主？」

貼文一出，引起許多吃貨網友熱烈討論，有網友認為連鎖店的「周胖子」跟「八方雲集」就很好吃了，也有網友推薦「西門豪記，老闆超兇但水餃好吃」、「南機場來來水餃」、「沒吃過景美夜市楊媽媽的韭菜水餃不要說你是專業的」、「東湖王家水餃」、「龍門客棧」、「東門餃子的牛肉水餃」、還有南港的「北大荒」水餃討論度也不低。

而在一片水餃店的激戰中，討論度最高的是「阿玉」和「巧之味」水餃，最多網友票選這兩家水餃，支持的網友紛紛留言說到「 唯一支持阿玉，南機場根本普通偏下等級」、「阿玉從小吃到大，好吃！」、「阿玉香菜唯一信仰」、「以前巷內巧之味的乾麵超爆幹好吃」，不過也有部分網友認為很普通，建議民眾還是實際去吃才會找出最適合自己的好口味。