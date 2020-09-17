YouTuber不靠業配能賺多少？ 內行人曝：1萬點閱才300元

科技時代來臨，越來越多人喜歡做自媒體，YouTuber也如雨後春筍般冒出，YouTuber的薪水收入，也一直是被大眾們好奇的一個問題，有網友就發文問到，如果扣掉業配的收入，點閱率平均10萬的YouTuber，一個月到底能賺多少錢？

原PO在「PTT的Gossiping板」上發文，表示聽說點閱率高的YouTuber都很好賺，但根據他的觀察，點閱率破百萬的YouTuber算很稀缺，大家常常認為YouTuber只要會拍片、剪片，感覺很輕鬆很好賺，但實際上真的是這樣嗎？並舉例問到，如果一位平均十萬點閱的YouTuber，不加業配，且平均一個禮拜出一支影片，能賺多少錢？

貼文一出，引起熱烈討論，許多網友提到扣掉業配，根本賺不了多少錢，直呼「主要看業配吧，影片流量大概一百萬等於三萬台幣」、「點閱1000大概等於1美金」、「通常點閱率100萬的3分鐘影片，1個廣告就3萬元左右」、「3000元到5000元左右不等吧」、「油土伯跟貼圖工一樣血汗啦」。

對此，還有內行網友指出，在台灣每1萬的觀看次數，大約能有300元到500元的收入，價錢上會有浮動的原因是因為影片性質不同，廣告的價格也會有所變動，並指出「其實是比較中間區間的人才是靠業配，因為有點規模養的人多，靠那些分潤真的不能怎樣」，知名的YouTuber，如果只有1到2人的團隊，那其實靠分潤收入就很可觀了。