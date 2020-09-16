迎接垃圾車 這個社區乖乖排排站！網：超高公民素質

倒垃圾是許多台灣民眾的日常，也是街頭巷尾鄰居、外傭們聊天的時光，每當熟悉的《少女的祈禱》或《給愛麗絲》音樂響起，垃圾車緩緩駛近定點。民眾爭先恐後靠近垃圾車，有人直接搶進第一線，車沒停好他先丟；也有人練臂力，人站老遠，垃圾袋遙遙騰空飛起，在悠揚的音樂聲中劃出一個完美弧線甩進車斗。有位網友在臉書分享有個社區倒垃圾不一樣，居民整齊列隊不亂丟、不搶快，網友一面倒讚美「太神奇」。

網友在爆廢公社公開版分享居民排隊倒垃圾照片，地點在台中市西區五權三街，原PO說，「這個社區不一樣，倒垃圾也是乖乖排隊…」，原PO很驕傲大讚台灣公民素質很高，說真的進步很多，「想看這種景象的話，晚上8點半都可以來看看喔」。

網友大讚，「太神奇了」、「是哪裡好好喔！我們家這邊就像喪屍看到新鮮人肉，重點丟完了還繼續站在原地看著自己的垃圾」。也有人開起台灣人熱愛排隊的玩笑，「會不會最後面有人以為是什麼排隊美食，結果跟著排的...」、「手上沒拿東西的一定是外地來的，以為在排當地熱門小吃」。

有網友分享居家倒垃圾奇觀，居民宛如參加運動會。「我們這邊有投籃的，勾射的，還有助跑灌籃的」、「我們這都奧運選手，用甩的」、「倒垃圾像打躲避球一樣，要丟垃圾還要閃，不然會被人家的垃圾打到」、「我們這邊要跟垃圾車競速」、「看過北七站遠遠地甩，袋子破了，直接灑了前面的人一身」。