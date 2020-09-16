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生活智慧王！她用卸妝水殺小強 網推還有哪些滅蟑神器

聯合新聞網 / 綜合報導
女網友房間突然出現小強，由於手邊沒有殺蟲劑，她靈機一動抓起卸妝水狂灑，小強很快翻肚死掉。 圖片來源／ingimage
女網友房間突然出現小強，由於手邊沒有殺蟲劑，她靈機一動抓起卸妝水狂灑，小強很快翻肚死掉。 圖片來源／ingimage

「你敢動手殺蟑螂嗎？都用殺蟲劑？還是其他...」說起地表最強生物小強(蟑螂)，很多人都又驚又怕，牠有超頑強的生命力，每當你狂噴殺蟲劑，以為終於噴死牠，牠卻能按兵不動，忽然一個華麗翻身，在尖叫聲中衝刺謎之縫隙，等待下一個出其不意的瞬間再出場嚇人。有位女網友在Dcard PO文分享小強突然現身房內，她因為手邊沒有殺蟲劑，只好用「卸妝水」與小強決鬥，引起熱烈討論。

原PO說，她房間突然出現一隻棕帶蟑螂，因為身旁沒有殺蟲劑也沒有防蚊液，原PO慌亂抓起卸妝水淋了小強一身，牠很快地翻肚死掉。原PO超害怕，「決定明天要去全聯買一點絕，果然不應該為了省錢而不買殺蟑用品。」

「卸妝水滅蟑」PO文一出，網友不藏私，紛紛推薦如「生活智慧王」的滅強神器。「用肥皂水、洗碗精、洗衣粉泡成水，效果都比殺蟲劑好」、「我也用化妝水殺死小強過」、「薄荷洗髮精效果也不錯，我是說會涼涼的那種」、「用熱水最環保！秒殺！」、「我都用威猛先生，真的威猛」、「酒精要噴到腹部比肥皂水有效」、「建議平時備好一整瓶肥皂水，不然去浴室調完肥皂水強都不見了」、「都用定型液ㄟ就不會動了」、「卸妝油」、「用過去光水」、「我曾經跟我男友拿著防曬乳殺死小強」。

也有人說最有效方法是喊人，「我阿嬤抓到小強，直接把它頭跟身體扭斷，還有脆脆的聲音！」、「我婆婆剛剛徒手抓蟑螂」、「我阿嬤都徒手捏死」、「直大叫室友來幫我打」、「直接大叫爸爸」。

蟑螂 化妝品

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