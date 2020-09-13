為何台灣國產冷氣屹立不搖？網友一面倒揭關鍵：這些人的最愛

炎炎夏日就是需要冷氣，在購買冷氣時，許多人可能會優先考慮在台灣較知名的日本品牌。然而其實台灣也有不少本土冷氣品牌，如萬士益、冰點、禾聯、東元、歌林、大同等，然而有些品牌甚至連廣告都不太打，又是如何生存下來的呢？引起PTT網友討論。

網友在PTT八卦版問「國產冷氣是怎麼生存下來的？」，他提到「台灣冷氣品牌非常稀少，比較常看到的就是萬士益和冰點，標榜MIT，不過也沒看到有電器行或是有廣告，不知道是怎麼生存下來的？」

網友一面倒點出「便宜」是關鍵，也揭露這些國產冷氣的客群，「房東愛用」、「冰點真的是房東最愛」、「公家機關一律都是國產的」、「 公家機關用最多的就是禾聯」、「學校宿舍，懂？」、「便宜，用的大多公司、餐飲店，這種就適合開店，反正可能半年就收了」、「便宜，營業用、租屋環境通常不太會裝到第一品牌」。

然而便宜並不代表品質不好，有網友表示，「一樣很冷，品質耐用」、「沒聽過什麼災情，倒是大廠常聽到保固不佳的問題」、「機器便宜，電費更便宜」。