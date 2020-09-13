買整車衛生棉遭酸「有留這麼多血」 真實用途曝光網暖翻致謝

俗話說「眼見不一定為憑，耳聽不一定為真」，當我們不了解事情真相就不該隨意下評斷。近日有網友到好市多搬了一整車的衛生棉，怎料卻遭到旁人側目議論，因此他無奈吐出真相，獲得萬名網友留言道謝。

原PO在臉書社團「Costco好市多商品經驗老實說」發文，自己買了一整車的衛生棉，結果排隊結帳時被很多人側目，甚至還聽到有人酸說「是有留這麼多血喔」，對此原PO強調「沒有要刻意囤貨」，並曝光購買衛生棉的原因。

原PO提到，日前聯絡某兒福單位，對方告知有缺女性衛生用品，所以才一次買這麼多，想說之後準備給他們送去，並表示「PO文純粹就是怕被放大檢視，擔心誘發衛生棉之亂」。

貼文掀起網友熱議，眾人紛紛留言回應「大家通常都是看圖說故事，不要太在意」、「有愛的人一級棒」、「先為你刷一排愛心，好心人會有好報」、「感謝你，身教是最好的教育」、「我上次買一車也是被旁邊指指點點」、「評論他人前真的要三思」、「謝謝你的愛心，讓我覺得社會是溫暖的」。