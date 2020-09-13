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熟客訂「200瓶紅茶」就消失！老闆沒收訂金苦等整晚 結局讓他淚崩

聯合新聞網 / 綜合報導
飲料店200瓶大訂單慘遭熟客棄單，幸好最後在附近店家的幫助下才沒有造成太大損失。圖擷自爆怨公社
飲料店200瓶大訂單慘遭熟客棄單，幸好最後在附近店家的幫助下才沒有造成太大損失。圖擷自爆怨公社

嘉義一間飲料店日前接獲200瓶紅茶的大量訂單，由於這名客人是熟客，老闆秉持「人性本善」的想法，沒有收取訂金，想不到竟差點讓辛苦整天的成果泡湯。所幸最後在老闆友人和附近店家的幫助下銷出許多，讓老闆淚崩表示「相信人性始終善良」。

這名飲料店老闆在臉書社團「爆怨公社發文表示，有一名熟客住在飲料店附近，一天會光顧一到三次，甚至還會幫忙介紹客人，讓老闆深信「他是一位好客人」。

日前，這名客人下訂了200瓶瓶裝紅茶，並表示隔天晚上會來付錢，再告知要送往哪裡。老闆當時也想過是否該收取訂金，但他表示「我相信人性本善，我選擇信任這位客人絕對不是開玩笑，而且很認真的是要跟我們下單，我知道做生意如果遇到風險要避免，但我還是相信了。」

當天，老闆和員工一路從早上忙到晚上7點，才終於完成這筆價值9000塊的大訂單，總公司也派了司機來幫忙運送飲料。豈料從晚上7:30等到9:50，超過兩個半小時的時間裡，客人一直沒有回應，老闆相信客人是有事耽擱，然而直到將近打烊時，「這位客人始終沒有出現，眼前擺著的是我們忙碌一整天的200瓶紅茶。」

幸好最後在老闆友人及附近店家的幫忙下，將紅茶降價出售，才沒有造成太大的損失，「有店家直接在熊貓外送群裡面發起拯救我們遇到的事情，真的讓我感受到人間處處有溫暖」。

更讓老闆直接淚崩的是，「我去詢問附近店家有沒有人需要的過程中，店家直接在現場發起幫助我們的舉動，現場的客人開始踴躍的幫忙，當下的我真的好感動。」店家及客人友善的舉動，也讓老闆感動表示，「我相信人間到處有溫暖，也相信人性始終是善良的」。

網友看完也紛紛大讚，「因為你的善良，老天爺也給你最美的收場」、「老闆你的善良還是有幫助的，在這一刻所有的人都願意幫助，人性還是本善的～」、「這應該是要說老闆做人成功才對」。

也有許多網友吐槽，「做生意還是要有原則，跟什麼善不善良是兩碼事」、「做生意沒有人性本善這種事」、「辛苦了，但人性本善不適用大量訂購，下次還是要先收訂金或付清」。

爆怨公社 手搖飲料 奧客

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