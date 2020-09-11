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賓士停電動車位遭警告 引擎蓋被放三角錐網友意見不一

聯合新聞網 / 綜合報導
一名網友貼出一張停車場照片，只見一輛賓士車停在停車格上，引擎蓋卻被擺放三角錐。 圖／翻攝自「爆怨公社」
一名網友貼出一張停車場照片，只見一輛賓士車停在停車格上，引擎蓋卻被擺放三角錐。 圖／翻攝自「爆怨公社」

許多停車場除了一般停車位之外，通常會規畫出特殊車位供人停放，大多數的車主都會乖乖配合不佔用，但偏偏就是有人會將車停放在這些特殊車位中，讓人看了又氣又無奈。就有網友在臉書PO一張照片，一輛賓士停在電動車專用停車位上，引擎蓋被放了三角錐，照片一出讓許多人看了拍手叫好。

從原PO在臉書「爆怨公社」PO出的照片可看到，一處室內停車場裡有輛紅色的賓士車停在停車格裡，看似正常不過，但是賓士車的引擎蓋上卻放了2個三角錐，三角錐上頭還貼了告示寫著「電動車專用，非電動車請勿停放」，疑似是看不下去的人放的，原PO貼出照片還寫說「誰放的？烤漆刮傷要賠喔」。

照片引起許多網友的叫好，「莫名的爽感」、「有錢就是任性、亂停」、「白目啊！汽油車還想要充電」、「外太空來的，看不懂中文吧」、「亂停者自己認倒楣，亂停才是要賠錢吧」、「放兩支好像太客氣了點」、「這樣對付文盲剛剛好」、「我覺得這麼做剛好而已耶，自身先不守規矩就別怪別人以牙還牙」。

不過也有人不認同這種作法，「停那邊似乎無法可管，但破壞人家資產是有法律途徑的」、「雖然亂停不對，但放的人還是要自保才是。真的刮傷，他亂停事小，能罰什麼？刮到事大，肯定要賠的」、「看一堆人挺放三角錐的？我也覺得思維很有問題，駕駛違規歸違規，檢舉他就認了，不代表可以把三角錐放在車子上面」。

爆怨公社 賓士

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