父母未注意！「公車輪胎好大」小女孩好奇靠近 騎士機警救命

小孩子年紀還小，對世界充滿好奇，若家長一不留心，可能就會讓小孩身處危險之中。近日網路上就出現一段令人捏把冷汗的影片，一名機車騎士行駛外側車道，剛好遇上前方有公車停靠，豈料人行道竟有一名小女孩鑽出來，還疑似好奇「公車的輪胎怎麼這麼大？」而靠近公車輪胎，而小女孩的家人還渾然不知，所幸機車騎士機警以肉身護住小女孩，才讓事件安全落幕。

一名網友在臉書社團「爆廢公社」轉發LINE影片，影片中機車騎士行駛於外側車道，前方正好有一輛公車停等紅燈，不過突然有一位身穿白衣的小女童從人行道鑽出，小女孩疑似對公車的「大輪胎」產生好奇心而往公車靠近，小女孩的家人也絲毫未察覺，畫面看來相當驚險。

騎士見狀後趕緊停車，上前將小女孩拉開，這時小女孩的家人終於發現小女孩站在公車輪胎前，於是大喊小女孩的名字，一名疑似是小女孩家人的灰衣男子也衝出來將小女孩抱走，過程短短30秒時間，全都被騎士的行車記錄器給拍了下來。

影片曝光後，許多網友紛紛留言大讚機車騎士的見義勇為，「好心騎士有好報」、「騎士很帥氣，拋車救孩」、「給騎士一個讚，可能救了妹妹一條命、司機的家庭」、「感謝這位騎士的善心舉動！」、「你不是救小孩，你救的是司機一輩子的人生」。

也有網友認為小女孩的家人實在太不小心，有人就批評「這父母真的很扯欸！」、「這家長真的太扯…再怎樣的不留心，都不能放這麼小的孩子獨自走動啊！」、「出事再來怪東怪西」、「誇張！都走到馬路上了還沒發現，好險是紅燈，綠燈的話都變肉醬了」、「這種父母真的是！還好遇到好心騎士」。