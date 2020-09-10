快訊

曾玟學千字文護賴品妤：離開時力與戀情無關

口罩國家隊爆第2家混陸貨 豪品2款產品冒醫療用、含孩童口罩

聽新聞
test
0:00 / 0:00

價值兩萬行李忘在民宿！被老闆當「垃圾」丟 網反嗆：認賠吧

聯合新聞網 / 綜合報導
一名網友和朋友們去宜蘭民宿包棟，回到家後才發現女友忘了把行李帶走，聯絡民宿老闆後卻只表示，「認為裡面都是垃圾，已經丟了」。圖/ingimage
一名網友和朋友們去宜蘭民宿包棟，回到家後才發現女友忘了把行李帶走，聯絡民宿老闆後卻只表示，「認為裡面都是垃圾，已經丟了」。圖/ingimage

出門遊玩有時因趕車或行李太多而忘記私人物品，這時聯絡飯店通常都能找回自己的物品。一名網友和朋友們去宜蘭玩，回到家才發現女友忘了把行李帶走，聯絡民宿老闆卻只表示「誤認為是垃圾，已經丟了」，令他相當傻眼。

一名網友在「爆廢公社」發文，他與一群朋友到宜蘭包棟兩天一夜遊玩，早上11點退房後，逛了附近、宜蘭市區及礁溪幾個觀光工廠，在晚上11點多回到家，正打開後車箱要拿行李時，才發現女友有個紫色大提袋忘在民宿了，於是請訂房的朋友聯絡民宿老闆詢問此事。

老闆卻表示，清理房間時查過了，認為裡面都是垃圾「所以我把他當垃圾丟了，不好意思」，裡面包含好幾套私人衣褲、化妝品、幾件衣服及一雙高跟鞋，原po表示，所有東西預估等值「約2萬多元」，女友聽到行李被丟掉後晴天霹靂，相當難過與不解，最後再次聯絡老闆時，雖然女友語氣不佳但原po認為老闆的回覆也感受不出誠心道歉與合乎常理的回應，於是想問問網友們是否有相同的經驗及對於民宿老闆的處理方式有何看法。

網友紛紛表示，「這民宿還真不專業耶，忘記東西偶爾都會有的事，問一下是基本的」、「感覺老闆根本沒看...不過也要先留著等客人看會不會聯絡吧！！直接丟掉也太誇張了...」、「我遇過的民宿老闆都會留下來，在打電話詢問還需不需要耶！這個民宿老闆有點誇張了」。

不過，大部分網友認為，原po和女友沒在離開前檢查，只能認賠「自己忘記的沒辦法，就當學費吧～」、「民宿不能和飯店比較的，二方都有責任，想索賠可能沒辨法了」、「自己認賠吧！都退房間隔有點時間才想起退房時，再次檢查東西有沒有拿應該不會很難吧？」、「老實說那麼大袋能忘記帶走，有點誇張」、「不見的東西，找回來是幸運，找不回來也不是別人的錯」、「只能說粗心，要離開前本來就該檢查東西」。

民宿 訂房

延伸閱讀

狗咬傷女客…民宿稱「妳比較倒霉」掀輿論 業者暫停營業

6旬情侶入住台中高美濕地民宿 屋內燒炭輕生陳屍床上

「我很急！」入住禁菸民宿違規偷偷抽 老闆收12K清潔費引熱議

民宿老闆拍「裸背照」 意外曝光YouTuber私遊...網反應超兩極

相關新聞

價值兩萬行李忘在民宿！被老闆當「垃圾」丟 網反嗆：認賠吧

出門遊玩有時因趕車或行李太多而忘記私人物品，這時聯絡飯店通常都能找回自己的物品。一名網友和朋友們去宜蘭玩，回到家才發現女友忘了把行李帶走，聯絡民宿老闆卻只表示「誤認為是垃圾，已經丟了」，令他相當傻眼。

93歲爺爺健身房報到32年 網見超狂背景喊「一定要敬禮！」

你願意為了鍛鍊體力、維持身體健康付出多少時間？台北一位高齡93歲的顧爺爺到健身房報到，維持健身習慣已長達32年，雖已滿頭白髮，但顧爺爺的努力不懈也讓不少網友感到相當敬佩與動容。

黑咖啡有糖拒喝？早餐店業者一句「一直都有加」引網激辯

早餐店基本款飲料除了大家常點的紅茶和奶茶外，大概就豆漿和咖啡莫屬了，許多人去早餐店買早餐時，除了買吃的也會買一杯飲料搭配。今（9）日有早餐店業者在臉書社團「爆怨公社」爆料，一大早開店就遇到奇葩客人，進入店裡面點餐內用時，點了一杯黑咖啡，喝了一口驚覺有加糖，就拿到櫃檯反應說自己想要無糖的。儘管原PO不斷向客人解釋自家的早餐店黑咖啡本來就有加糖，客人依舊不領情，而文章曝光後，不少網友都表示自己的認知是「黑咖啡基本上就是原味無糖無奶」，不到半天就引起網友熱烈討論。

「買一片雞排分切裝兩袋？」老闆怒PO網 留言變奧客抱怨大會

雞排是台灣的國民美食，不同口味各有擁護者。有人喜歡爽嗑整片雞排，也有人會要求老闆分切，一口口優雅地吃。有位雞排業者抱怨遇到奧客，對方只點了一片雞排，卻要求對切分裝辣、不辣兩袋，客人點餐每句話結尾都加上語助詞「啦」，讓老闆聽到爆氣，拒絕幫對方裝兩袋。老闆表示，也曾遇到別的客人要求分裝雞排，客人只要態度良好，都會盡量幫忙。

遭4位房東拒租！外送員亮收入證明秒簽約 網：社會很現實

許多房東在出租房屋時，會詢問租客的職業避免有承租問題。一名網友找房子，但房東一聽到他是外送員，連忙表示只租給園區工作的人，令他相當受傷，並好奇同行的網友們是否有遇到相同的問題。

超商工讀生沒立刻結帳 大媽跳針狂吼1分鐘「要不要道歉」

板橋火車站日前發生一起糾紛，一位大媽疑似是趁著趕火車的時間空檔到便利商店買東西，見到店員沒有立刻幫她結帳，竟當場抓狂，連續飆罵店員超過1分鐘，讓在場其它客人都看不下去，大媽還對其他客人開嗆，場面相當失控。

女兒腳上自畫「紅符咒」嚇壞媽 網笑：至少不是用限量款口紅

育兒崩潰經歷！1名媽媽日前分享女兒用紅筆在腳上亂畫如鬼畫符一樣，剛好現時為農曆七月，媽媽只好不斷安慰自己女兒在畫平安符。不過原來亂畫腳已是小兒科，不少網民留言貼出更震撼的照片，孩子將爸爸的身體及牆壁當畫布亂畫，令人失笑又無奈。

火鍋店慶祝分手！ 店員「這舉動」讓她超感動 網大讚：太暖心

許多人在分手時會想和人聊聊天，排解難過的心情。一名網友去知名火鍋店海底撈「慶祝分手」，沒想到店員得知後，竟做了一個舉動讓網友不禁直呼，「太暖心了」。

加滿油只付300落跑賓士哥上哪了？ 他PO照曝悲慘現況

一名男子日前開著一輛賓士C300前往新北某加油站，明明加油前說好「98加滿」，付錢時竟改口說只要加300，害加油員得自行吸收1500多元油費，誇張事蹟被大批網友撻伐。繼日前的驚傳車窗被砸破事件後，今（8日）在「爆廢公社」又傳出2張照片，只見車尾的...

台北何時開始輸首爾？ 網掀論戰：1998年漢城時代就辦過奧運

各國拚經濟、重發展，作為一國之首的首都必然相當重視美化設計，才能彰顯出國家氣度，遊客從一個國家的首都也就可以感受到國家整體的繁榮程度與氛圍。就有一名網友將台灣首善之都「台北」與南韓首都「首爾」做比較，他認為別人才真的是設計之都，整個城市都改頭換面了，「不知何時開始台北連首爾的車尾燈都看不到？」貼文引發網友正反議論。

夜市帝王蟹肉棒一支賣百元！他一吃根本火鍋料 怒檢舉業者

夜市常常可見到創新美食出現，吸引消費者好奇掏錢購買，但一位網友在夜市買了一項新產品「帝王蟹肉棒」，吃起來就跟火鍋料中的「蟳味棒」一樣，售價也未清楚標示，還標榜「日本空運品質保證」，讓他「人生第一次真的感到無法支持這一攤的廣告」、「對於這樣花招百出的業者，我真心獸想咕（難受想哭）」，表示已檢舉攤商廣告不實。

包子放微波爐加熱後變黑狂冒煙 網驚：爆裂物請送鑑識科

一名網友想吃熱包子，差點讓家裡變成命案現場！從影片中可看到，盛裝包子的盤子…

熱門新聞

迎娶禮車不綁豬肉 岳父改綁「小豬布偶」跟著嫁

93歲爺爺健身房報到32年 網見超狂背景喊「一定要敬禮！」

921大地震將屆滿21年 陰陽眼伯分享當年救災：宛如戰場

「買一片雞排分切裝兩袋？」老闆怒PO網 留言變奧客抱怨大會

日本攝影師森林中發現「UFO廢墟」 內裝曝光網直呼：想去！

超商工讀生沒立刻結帳 大媽跳針狂吼1分鐘「要不要道歉」

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。