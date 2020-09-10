價值兩萬行李忘在民宿！被老闆當「垃圾」丟 網反嗆：認賠吧

出門遊玩有時因趕車或行李太多而忘記私人物品，這時聯絡飯店通常都能找回自己的物品。一名網友和朋友們去宜蘭玩，回到家才發現女友忘了把行李帶走，聯絡民宿老闆卻只表示「誤認為是垃圾，已經丟了」，令他相當傻眼。

一名網友在「爆廢公社」發文，他與一群朋友到宜蘭包棟兩天一夜遊玩，早上11點退房後，逛了附近、宜蘭市區及礁溪幾個觀光工廠，在晚上11點多回到家，正打開後車箱要拿行李時，才發現女友有個紫色大提袋忘在民宿了，於是請訂房的朋友聯絡民宿老闆詢問此事。

老闆卻表示，清理房間時查過了，認為裡面都是垃圾「所以我把他當垃圾丟了，不好意思」，裡面包含好幾套私人衣褲、化妝品、幾件衣服及一雙高跟鞋，原po表示，所有東西預估等值「約2萬多元」，女友聽到行李被丟掉後晴天霹靂，相當難過與不解，最後再次聯絡老闆時，雖然女友語氣不佳但原po認為老闆的回覆也感受不出誠心道歉與合乎常理的回應，於是想問問網友們是否有相同的經驗及對於民宿老闆的處理方式有何看法。

網友紛紛表示，「這民宿還真不專業耶，忘記東西偶爾都會有的事，問一下是基本的」、「感覺老闆根本沒看...不過也要先留著等客人看會不會聯絡吧！！直接丟掉也太誇張了...」、「我遇過的民宿老闆都會留下來，在打電話詢問還需不需要耶！這個民宿老闆有點誇張了」。

不過，大部分網友認為，原po和女友沒在離開前檢查，只能認賠「自己忘記的沒辦法，就當學費吧～」、「民宿不能和飯店比較的，二方都有責任，想索賠可能沒辨法了」、「自己認賠吧！都退房間隔有點時間才想起退房時，再次檢查東西有沒有拿應該不會很難吧？」、「老實說那麼大袋能忘記帶走，有點誇張」、「不見的東西，找回來是幸運，找不回來也不是別人的錯」、「只能說粗心，要離開前本來就該檢查東西」。