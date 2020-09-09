黑咖啡有糖拒喝？早餐店業者一句「一直都有加」引網激辯

早餐店基本款飲料除了大家常點的紅茶和奶茶外，大概就豆漿和咖啡莫屬了，許多人去早餐店買早餐時，除了買吃的也會買一杯飲料搭配。今（9）日有早餐店業者在臉書社團「爆怨公社」爆料，一大早開店就遇到奇葩客人，進入店裡面點餐內用時，點了一杯黑咖啡，喝了一口驚覺有加糖，就拿到櫃檯反應說自己想要無糖的。儘管原PO不斷向客人解釋自家的早餐店黑咖啡本來就有加糖，客人依舊不領情，而文章曝光後，不少網友都表示自己的認知是「黑咖啡基本上就是原味無糖無奶」，不到半天就引起網友熱烈討論。

原PO表示，今天一大早，一位男客人入店點了一份辣味的咔啦雞蛋餅外加一杯中杯的冰咖啡，原PO有在一開始跟客人確認是否要加奶精，客人回答不用。當餐點端上桌後，客人嚐了一口黑咖啡，便告訴原PO自己是要喝無糖的。儘管原PO解釋說客人一開始沒有要求無糖的黑咖啡，而且店內也沒有無糖黑咖啡了，客人卻堅決表示「但是我不喝有糖的，那我就不要喝了」，並不斷對原PO傻笑。原PO在不知如何是好的狀況下，只好交由母親處理。

原PO的母親問客人是否要更換其他的飲料，客人也拒絕，無奈之下只好把客人喝過一口的飲料倒掉，讓客人「心甘情願」回座繼續享用早餐。原PO表示，自家早餐店已開業20年，販售的黑咖啡始終都有加糖，加上店內人手有限，只有原PO和父母一起經營，因此不太可能特地熬煮一鍋無糖黑咖啡。原PO補充，近期有一名老顧客基於身體健康因素不能喝含糖飲料，店內菜單才多出無糖黑咖啡的選項，因此對客人點餐時沒把需求說清楚感到生氣。