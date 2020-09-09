快訊

不只三國！楊貴妃、安史之亂也消失 課本主編：可悲的仇中課綱

先挺犯罪再送懲戒？「斬手案」中新北警局的切割刀

聽新聞
test
0:00 / 0:00

黑咖啡有糖拒喝？早餐店業者一句「一直都有加」引網激辯

聯合新聞網 / 綜合報導
黑咖啡示意圖。 圖／ingimage
黑咖啡示意圖。 圖／ingimage

早餐店基本款飲料除了大家常點的紅茶和奶茶外，大概就豆漿和咖啡莫屬了，許多人去早餐店買早餐時，除了買吃的也會買一杯飲料搭配。今（9）日有早餐店業者在臉書社團「爆怨公社」爆料，一大早開店就遇到奇葩客人，進入店裡面點餐內用時，點了一杯黑咖啡，喝了一口驚覺有加糖，就拿到櫃檯反應說自己想要無糖的。儘管原PO不斷向客人解釋自家的早餐店黑咖啡本來就有加糖，客人依舊不領情，而文章曝光後，不少網友都表示自己的認知是「黑咖啡基本上就是原味無糖無奶」，不到半天就引起網友熱烈討論。

原PO表示，今天一大早，一位男客人入店點了一份辣味的咔啦雞蛋餅外加一杯中杯的冰咖啡，原PO有在一開始跟客人確認是否要加奶精，客人回答不用。當餐點端上桌後，客人嚐了一口黑咖啡，便告訴原PO自己是要喝無糖的。儘管原PO解釋說客人一開始沒有要求無糖的黑咖啡，而且店內也沒有無糖黑咖啡了，客人卻堅決表示「但是我不喝有糖的，那我就不要喝了」，並不斷對原PO傻笑。原PO在不知如何是好的狀況下，只好交由母親處理。

原PO的母親問客人是否要更換其他的飲料，客人也拒絕，無奈之下只好把客人喝過一口的飲料倒掉，讓客人「心甘情願」回座繼續享用早餐。原PO表示，自家早餐店已開業20年，販售的黑咖啡始終都有加糖，加上店內人手有限，只有原PO和父母一起經營，因此不太可能特地熬煮一鍋無糖黑咖啡。原PO補充，近期有一名老顧客基於身體健康因素不能喝含糖飲料，店內菜單才多出無糖黑咖啡的選項，因此對客人點餐時沒把需求說清楚感到生氣。

文章曝光後，絕大部分的網友都留言表示「我以為黑咖啡就是無糖的，很少喝到有加糖的」、「如果你們店裡的黑咖啡是有分成有糖的跟無糖的，那你們要告知客人，畢竟會點黑咖啡的人應該不會想到裡面有糖」、「我第一次知道買黑咖啡要跟老闆特別強調『無糖』黑咖啡」。不過也有網友安慰原PO「客人百百種，真的是認知不同，別氣餒」、「單看『黑咖啡』三個字我會認為是無糖無奶精，但菜單上有『無糖黑咖啡』啊！有眼睛的都看得出來區別」。

原PO表示，自己設計的菜單上，有「黑咖啡」和「無糖黑咖啡」兩種品項。 圖／擷取自臉書社團「爆怨公社」
原PO表示，自己設計的菜單上，有「黑咖啡」和「無糖黑咖啡」兩種品項。 圖／擷取自臉書社團「爆怨公社

相關新聞

黑咖啡有糖拒喝？早餐店業者一句「一直都有加」引網激辯

早餐店基本款飲料除了大家常點的紅茶和奶茶外，大概就豆漿和咖啡莫屬了，許多人去早餐店買早餐時，除了買吃的也會買一杯飲料搭配。今（9）日有早餐店業者在臉書社團「爆怨公社」爆料，一大早開店就遇到奇葩客人，進入店裡面點餐內用時，點了一杯黑咖啡，喝了一口驚覺有加糖，就拿到櫃檯反應說自己想要無糖的。儘管原PO不斷向客人解釋自家的早餐店黑咖啡本來就有加糖，客人依舊不領情，而文章曝光後，不少網友都表示自己的認知是「黑咖啡基本上就是原味無糖無奶」，不到半天就引起網友熱烈討論。

「買一片雞排分切裝兩袋？」老闆怒PO網 留言變奧客抱怨大會

雞排是台灣的國民美食，不同口味各有擁護者。有人喜歡爽嗑整片雞排，也有人會要求老闆分切，一口口優雅地吃。有位雞排業者抱怨遇到奧客，對方只點了一片雞排，卻要求對切分裝辣、不辣兩袋，客人點餐每句話結尾都加上語助詞「啦」，讓老闆聽到爆氣，拒絕幫對方裝兩袋。老闆表示，也曾遇到別的客人要求分裝雞排，客人只要態度良好，都會盡量幫忙。

遭4位房東拒租！外送員亮收入證明秒簽約 網：社會很現實

許多房東在出租房屋時，會詢問租客的職業避免有承租問題。一名網友找房子，但房東一聽到他是外送員，連忙表示只租給園區工作的人，令他相當受傷，並好奇同行的網友們是否有遇到相同的問題。

超商工讀生沒立刻結帳 大媽跳針狂吼1分鐘「要不要道歉」

板橋火車站日前發生一起糾紛，一位大媽疑似是趁著趕火車的時間空檔到便利商店買東西，見到店員沒有立刻幫她結帳，竟當場抓狂，連續飆罵店員超過1分鐘，讓在場其它客人都看不下去，大媽還對其他客人開嗆，場面相當失控。

女兒腳上自畫「紅符咒」嚇壞媽 網笑：至少不是用限量款口紅

育兒崩潰經歷！1名媽媽日前分享女兒用紅筆在腳上亂畫如鬼畫符一樣，剛好現時為農曆七月，媽媽只好不斷安慰自己女兒在畫平安符。不過原來亂畫腳已是小兒科，不少網民留言貼出更震撼的照片，孩子將爸爸的身體及牆壁當畫布亂畫，令人失笑又無奈。

火鍋店慶祝分手！ 店員「這舉動」讓她超感動 網大讚：太暖心

許多人在分手時會想和人聊聊天，排解難過的心情。一名網友去知名火鍋店海底撈「慶祝分手」，沒想到店員得知後，竟做了一個舉動讓網友不禁直呼，「太暖心了」。

加滿油只付300落跑賓士哥上哪了？ 他PO照曝悲慘現況

一名男子日前開著一輛賓士C300前往新北某加油站，明明加油前說好「98加滿」，付錢時竟改口說只要加300，害加油員得自行吸收1500多元油費，誇張事蹟被大批網友撻伐。繼日前的驚傳車窗被砸破事件後，今（8日）在「爆廢公社」又傳出2張照片，只見車尾的...

台北何時開始輸首爾？ 網掀論戰：1998年漢城時代就辦過奧運

各國拚經濟、重發展，作為一國之首的首都必然相當重視美化設計，才能彰顯出國家氣度，遊客從一個國家的首都也就可以感受到國家整體的繁榮程度與氛圍。就有一名網友將台灣首善之都「台北」與南韓首都「首爾」做比較，他認為別人才真的是設計之都，整個城市都改頭換面了，「不知何時開始台北連首爾的車尾燈都看不到？」貼文引發網友正反議論。

夜市帝王蟹肉棒一支賣百元！他一吃根本火鍋料 怒檢舉業者

夜市常常可見到創新美食出現，吸引消費者好奇掏錢購買，但一位網友在夜市買了一項新產品「帝王蟹肉棒」，吃起來就跟火鍋料中的「蟳味棒」一樣，售價也未清楚標示，還標榜「日本空運品質保證」，讓他「人生第一次真的感到無法支持這一攤的廣告」、「對於這樣花招百出的業者，我真心獸想咕（難受想哭）」，表示已檢舉攤商廣告不實。

包子放微波爐加熱後變黑狂冒煙 網驚：爆裂物請送鑑識科

一名網友想吃熱包子，差點讓家裡變成命案現場！從影片中可看到，盛裝包子的盤子…

一碗滷肉飯588元？他約女同事吃飯心好痛 網笑瘋：店家最愛

慎選隊友很重要，跟這種朋友一起去吃吃到飽，任誰看了都無奈。網友在「爆廢公社二館」上表示，他們一群人去吃588元燒烤吃到飽，女同事吃完一碗滷肉飯就說「我吃飽了」，網友無奈將狀況發出來，其他人看了也表示「有錢人的生活就是那麼樸實」、「吃飽就好，接下來可以負責烤肉了」。

未繫繩比特犬咬死貴賓狗「滿口鮮血」 影片曝遭3男制伏在地

一名網友在Dcard沉痛發文，表示朋友家中的貴賓狗在高雄瑞豐夜市遭比特犬攻擊致死，而該比特犬主人不只未繫繩，事後處理態度更加惡劣，令人氣憤。男網友PO出比特犬遭路人制伏的畫面，只見影片中，3名男子將比特犬強押在地，但比特犬仍不斷掙扎，地面也滿是咬傷貴賓狗的血跡，畫面看來相當驚險。

熱門新聞

加滿油只付300落跑賓士哥上哪了？ 他PO照曝悲慘現況

迎娶禮車不綁豬肉 岳父改綁「小豬布偶」跟著嫁

火鍋店慶祝分手！ 店員「這舉動」讓她超感動 網大讚：太暖心

超商工讀生沒立刻結帳 大媽跳針狂吼1分鐘「要不要道歉」

影／再滑啊！騎士紅燈忘我滑手機 警察站一旁「全程陪看」

台北何時開始輸首爾？ 網掀論戰：1998年漢城時代就辦過奧運

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。