「買一片雞排分切裝兩袋？」老闆怒PO網 留言變奧客抱怨大會

雞排是台灣的國民美食，不同口味各有擁護者。有人喜歡爽嗑整片雞排，也有人會要求老闆分切，一口口優雅地吃。有位雞排業者抱怨遇到奧客，對方只點了一片雞排，卻要求對切分裝辣、不辣兩袋，客人點餐每句話結尾都加上語助詞「啦」，讓老闆聽到爆氣，拒絕幫對方裝兩袋。老闆表示，也曾遇到別的客人要求分裝雞排，客人只要態度良好，都會盡量幫忙。

原PO在臉書爆怨公社PO說遇到態度跩跩的客人，「一個雞排啦...對切，一個辣一個不辣，分開」，老闆表示疑惑，客人說「紙袋啦」，就這樣啦來啦去，讓老闆內心小火山爆炸拒絕分裝，客人最後撂下話：「算了啦，切一切不用辣了啦！」老闆忍不住內心爆氣：「小吃賺的是辛苦錢，你是在啦啦啦...啦什麼啦！」

網友笑稱長見識了，「老闆人真好，我都不知道一塊雞排還可以這樣分」。奧客PO文一出，也釣出許多店家回應，留言相當驚人。「買1杯大珍奶，要我分2杯小杯裝」、「點炒飯要加小辣！還說炒完辣椒幫我挑掉！永遠不會忘記這個客人」、「遇過老人不肯排隊，大聲在我攤位前說再好吃也不想排」、「遇過客人說話加欸的，我比你高很多不用一直欸」、「遇過家長買一杯小養樂多冰沙要分三杯，要多給她吸管還不願意，說三個小孩感冒不能互吃口水」、「買飲料不買袋子，跑來跟我們雞排店要袋子」、「一根米腸裝三個紙袋...7隻烤肉串要求裝12個袋子」、「要求10隻雞翅一隻一個紙袋裝，再分10個塑膠袋，說不行...還說可是我們這樣不會沾到手…」、「豬血糕賣一條10塊，還有客人說能不能買半條」。