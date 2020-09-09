遭4位房東拒租！外送員亮收入證明秒簽約 網：社會很現實

許多房東在出租房屋時，會詢問租客的職業避免有承租問題。一名網友找房子，但房東一聽到他是外送員，連忙表示只租給園區工作的人，令他相當受傷，並好奇同行的網友們是否有遇到相同的問題。

一名網友在「UberEATS台灣」發文，前陣子他在租屋時，找房子找到心靈受創，房東詢問原po的職業，一得知他是外送員馬上表示，「抱歉，我只租給在園區工作的喔！」，原po相當疑惑，認為房東沒有事先告知，但在房東的堅持下，他只好繼續找下間房間。

原po就這樣看了四間房，但都遇到相同的問題，讓他心裡相當難過，「難道跑外送的，連租房都要面對這種別待遇？」，最後，他提供收入明細後才終於租到房子，於是他想問問同行的網友們，是否也遇過相同的問題。

網友紛紛表示，「社會很現實的，加油」、「這是歧視了齁，社會怎麼這麼赤裸裸的歧視！！」、「會喔，我們也有遇到」、「如果那麼歧視職業，這樣會變成有些職業沒地方住」、「老一輩觀念，都認為要有勞健保，月薪制才是穩定工作，就像以前老人常說打電動能賺錢嗎？現在來看賺的比上班族多太多了」、「你沒補下一句，大概一個月7-8萬吧！」、「在這個社會，太老實的人總是會受傷」。

不過，有網友認為房東也有自己的考量「一般房東對於這種月收入不穩定的都會怕，正常，給他看每週薪資就好了」、「主要只是園區的比較好管控…沒有特別原因」、「因為外送有跑有錢、沒跑沒錢，不穩定性太大，會認為說那天你不跑了，是否有錢繳房租」、「很合理呀，就跟學區只租給學生一樣呀，誰知道你會不會做幾個月就不做了，房東怕收不到錢而已」、「房東也有房東立場這不是歧視吧」。

有網友則建議，把近幾個月的月薪影印下來給房東看「我建議您先把近6個月的銀行薪帳收入影印下來，直接給房東看，這樣房東會比較放心租給您」。