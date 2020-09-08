加滿油只付300落跑賓士哥上哪了？ 他PO照曝悲慘現況

一名男子日前開著一輛賓士C300前往新北市某加油站，加油前明明說好「98加滿」，付錢時竟改口說只要加300，害加油員得自行吸收1500多元油費，誇張事蹟被大批網友撻伐。繼日前的驚傳車窗被砸破事件後，今（8日）在「爆廢公社」又傳出2張照片，只見車尾的保險桿消失，車右後方更有擦撞痕跡。

這名賓士哥日前加滿油卻只願付300，害得加油站員工當場只得暗自吞下1500多元油費，惡劣行徑和車牌曝光後人人喊打，即使事後賓士車主出面澄清非本人所為，並且願意支付剩餘的油費，但仍無法獲得網友原諒。

正當人們逐漸遺忘賓士哥的所作所為時，有網友在「爆廢公社」PO出2張照片，只見照片主角竟是當初那輛賓士C300，只不過車尾保險桿脫落、右後方尾燈破損，車輛右後方甚至還有擦撞痕跡，C300慘況讓原PO大嘆「不知道以後路上還遇的到這位網紅嗎？」

貼文曝光後，網友紛紛回應「被殺肉了嗎」、「難怪最近都沒被大眾抓包了」、「修車廠小心了」、「這次又是借朋友把車開成這樣了嗎」、「做人真的不能太囂張…大家都在看」。