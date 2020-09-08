快訊

8300萬一銀盜領案主嫌潘可夫 今晚被台灣驅逐出境

聽新聞
test
0:00 / 0:00

加滿油只付300落跑賓士哥上哪了？ 他PO照曝悲慘現況

聯合新聞網 / 綜合報導
日前因「加油只肯付300」事件被全民撻伐的賓士哥，消失多時又被網友發現車輛行蹤，但卻發現保險桿脫落、尾燈破損且疑似發生擦撞。 圖擷自爆廢公社
日前因「加油只肯付300」事件被全民撻伐的賓士哥，消失多時又被網友發現車輛行蹤，但卻發現保險桿脫落、尾燈破損且疑似發生擦撞。 圖擷自爆廢公社

一名男子日前開著一輛賓士C300前往新北市某加油站，加油前明明說好「98加滿」，付錢時竟改口說只要加300，害加油員得自行吸收1500多元油費，誇張事蹟被大批網友撻伐。繼日前的驚傳車窗被砸破事件後，今（8日）在「爆廢公社」又傳出2張照片，只見車尾的保險桿消失，車右後方更有擦撞痕跡。

這名賓士哥日前加滿油卻只願付300，害得加油站員工當場只得暗自吞下1500多元油費，惡劣行徑和車牌曝光後人人喊打，即使事後賓士車主出面澄清非本人所為，並且願意支付剩餘的油費，但仍無法獲得網友原諒。

正當人們逐漸遺忘賓士哥的所作所為時，有網友在「爆廢公社」PO出2張照片，只見照片主角竟是當初那輛賓士C300，只不過車尾保險桿脫落、右後方尾燈破損，車輛右後方甚至還有擦撞痕跡，C300慘況讓原PO大嘆「不知道以後路上還遇的到這位網紅嗎？」

貼文曝光後，網友紛紛回應「被殺肉了嗎」、「難怪最近都沒被大眾抓包了」、「修車廠小心了」、「這次又是借朋友把車開成這樣了嗎」、「做人真的不能太囂張…大家都在看」。

日前因「加油只肯付300」事件被全民撻伐的賓士哥，消失多時又被網友發現車輛行蹤，但卻發現保險桿脫落、尾燈破損且疑似發生擦撞。 圖擷自爆廢公社
日前因「加油只肯付300」事件被全民撻伐的賓士哥，消失多時又被網友發現車輛行蹤，但卻發現保險桿脫落、尾燈破損且疑似發生擦撞。 圖擷自爆廢公社

爆廢公社 賓士

延伸閱讀

影／連閃3個障礙物 老賓士撞進公園內車頭全毀

南部人不輸陣！F1賽車風格「2D咖啡廳」進駐高雄，頭文字D、賓士任拍

加油竟「錢扔地上」讓員工撿 他氣炸：開賓士就可以這樣？

跨界大跑車！新世代賓士GLE Coupe售價381萬起登台

相關新聞

加滿油只付300落跑賓士哥上哪了？ 他PO照曝悲慘現況

一名男子日前開著一輛賓士C300前往新北某加油站，明明加油前說好「98加滿」，付錢時竟改口說只要加300，害加油員得自行吸收1500多元油費，誇張事蹟被大批網友撻伐。繼日前的驚傳車窗被砸破事件後，今（8日）在「爆廢公社」又傳出2張照片，只見車尾的...

台北何時開始輸首爾？ 網掀論戰：1998年漢城時代就辦過奧運

各國拚經濟、重發展，作為一國之首的首都必然相當重視美化設計，才能彰顯出國家氣度，遊客從一個國家的首都也就可以感受到國家整體的繁榮程度與氛圍。就有一名網友將台灣首善之都「台北」與南韓首都「首爾」做比較，他認為別人才真的是設計之都，整個城市都改頭換面了，「不知何時開始台北連首爾的車尾燈都看不到？」貼文引發網友正反議論。

夜市帝王蟹肉棒一支賣百元！他一吃根本火鍋料 怒檢舉業者

夜市常常可見到創新美食出現，吸引消費者好奇掏錢購買，但一位網友在夜市買了一項新產品「帝王蟹肉棒」，吃起來就跟火鍋料中的「蟳味棒」一樣，售價也未清楚標示，還標榜「日本空運品質保證」，讓他「人生第一次真的感到無法支持這一攤的廣告」、「對於這樣花招百出的業者，我真心獸想咕（難受想哭）」，表示已檢舉攤商廣告不實。

包子放微波爐加熱後變黑狂冒煙 網驚：爆裂物請送鑑識科

一名網友想吃熱包子，差點讓家裡變成命案現場！從影片中可看到，盛裝包子的盤子…

一碗滷肉飯588元？他約女同事吃飯心好痛 網笑瘋：店家最愛

慎選隊友很重要，跟這種朋友一起去吃吃到飽，任誰看了都無奈。網友在「爆廢公社二館」上表示，他們一群人去吃588元燒烤吃到飽，女同事吃完一碗滷肉飯就說「我吃飽了」，網友無奈將狀況發出來，其他人看了也表示「有錢人的生活就是那麼樸實」、「吃飽就好，接下來可以負責烤肉了」。

未繫繩比特犬咬死貴賓狗「滿口鮮血」 影片曝遭3男制伏在地

一名網友在Dcard沉痛發文，表示朋友家中的貴賓狗在高雄瑞豐夜市遭比特犬攻擊致死，而該比特犬主人不只未繫繩，事後處理態度更加惡劣，令人氣憤。男網友PO出比特犬遭路人制伏的畫面，只見影片中，3名男子將比特犬強押在地，但比特犬仍不斷掙扎，地面也滿是咬傷貴賓狗的血跡，畫面看來相當驚險。

南韓遊客批台灣像貧民窟、女生不美 在台韓男：有點丟臉

日前有一名韓國網友來台旅遊的，在論壇發文評論「台灣人都愛把衣服曝曬在外面，市容簡直就像貧民村」，還對台灣女生長相有意見，認為顏值普普，此番言論除了引起台灣網友反感，連大陸網友也幫忙回擊「一堆整形來的自信」...

他問萊爾富存在意義？網大讚「很會選點」：工業區之友

根據公平會資料，以統一超商（7-ELEVEN）、全家便利商店、萊爾富、來來超商（OKmart）及台糖蜜鄰5家超商統計，全台門市營業據點共計11,429家店。有網友表示，以統一、全家、萊爾富相比，萊爾富的商品顯得非常不齊全，質疑「萊爾富存在的意義」。有網友一語點破「萊爾富是工業區之友」，偏僻的工業區常可見萊爾富的門市。

工人搭捷運自備「水泥桶」當椅坐 網讚：懂為人著想值得尊重

工地工作環境較差，充斥不少粉塵等污染物，不少工人工作一天下來，都是全身汗味與髒污。有網友直擊一名工人，下班後搭乘捷運環狀線，竟自備「水泥桶」當椅子坐，以避免弄髒捷運座位。網友大讚「職業不分貴賤，懂的為人著想的人值得尊重」。

外送員被開單向女警下跪 路過男大氣掏1000元解圍

外送員跑單辛苦，但一樣得遵守交通規則！一名北市外送員因騎上人行道被警察開單，不甘心損失辛苦錢，竟向警察下跪求銷單。後來是一名好心的路過男子直接掏出千元，才讓這個僵局落幕。 網友在爆料公社發了一張

打工做146小時領不到2萬 網友一看氣炸：什麼神奇算法

現今台灣低薪已成為常態，不過各公司還是需依政府規定的基本薪資核發薪水，否則就有可能遊走法律邊緣。對此，昨（5）日就有一名女網友在臉書《 爆怨公社 》中PO文提到，自己女兒趁暑假空檔打工賺學費，不料雇主卻沒有依法給付薪資，甚至還提出許多不合理要求，讓原PO氣得直呼「辛苦的代價真的令人傻眼」。

等我5分鐘！店家準時關門遭罵沒人情味 他PO文討拍反被怒轟

店家有固定的營業時間，民眾如果晚來只能下次請早，不過有網友表示大老遠從花蓮到宜蘭玩，想說順道買知名奶凍捲，但接近關門時間，於是打電話詢問「能不能等我們5分鐘」，結果遭對方拒絕，讓他不禁感嘆「店家沒有人情味」，貼文曝光後，眾人紛紛批評原PO的看法。

熱門新聞

全聯買「惡魔果實」燉雞湯竟有香菇味 識貨者曝：這是聖品

女到好市多購物…結帳後店員說了一句話 網讚：就是帥

未繫繩比特犬咬死貴賓狗「滿口鮮血」 影片曝遭3男制伏在地

想加盟「丹丹漢堡」只能靠一招 網笑：付出一生才有資格

一碗滷肉飯588元？他約女同事吃飯心好痛 網笑瘋：店家最愛

百萬YouTuber和親妹妹接吻 網傻眼直呼：竟然做了…

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。