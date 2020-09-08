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未繫繩比特犬咬死貴賓狗「滿口鮮血」 影片曝遭3男制伏在地

聯合新聞網 / 綜合報導
高雄瑞豐夜市日前發生一起比特犬主人未繫繩，導致比特犬攻擊咬死一隻貴賓狗，當時比特犬遭3名男子合力壓制在地。圖擷自Dcard
高雄瑞豐夜市日前發生一起比特犬主人未繫繩，導致比特犬攻擊咬死一隻貴賓狗，當時比特犬遭3名男子合力壓制在地。圖擷自Dcard

一名男網友在Dcard沉痛發文，表示家中的貴賓狗在高雄瑞豐夜市比特犬攻擊致死，而該比特犬主人不只未繫繩，事後處理態度更加惡劣，令人氣憤。男網友PO出比特犬遭路人制伏的畫面，只見影片中，3名男子將比特犬強押在地，但比特犬仍不斷掙扎，地面也滿是咬傷貴賓狗的血跡，畫面看來相當驚險。

原PO無法接受比特犬主人的做法，他質疑「明明知道自己養的狗是一隻兇猛的狗，出門竟然沒用牽繩？隨時有攻擊的可能，為什麼不做好防護措施？」並且他也指控比特犬主人在事發後未主動詢問貴賓狗的狀況，甚至連繫不到人，讓他直呼誇張！

原PO認為比特犬主人連基本的關心都沒有，對方只回應「我會處理，但我沒有錢」，提出透過分期的方式進行補償，對於原PO來電卻不接聽，傳訊也沒有得到任何回應。對於原PO發文公佈這起事件，比特犬主人竟回應「你們PO文可以幹嘛？這樣不是造成二次傷害嗎？」原PO氣得大罵「傷害在哪了？到底是什麼神邏輯？請問這個傷害是...搞得我家毛小孩死在你家毛小孩嘴裡倒成了我們飼主不對了？」

原PO悲痛發文痛訴，「如果今天被你家毛小孩傷害的是小孩呢？是活生生的人呢？你們還有辦法這樣義正言詞嗎？」讓許多網友看了相當難過，也有人痛批比特犬主人「不牽繩真的沒資格養狗！」

比特犬攻擊傷貴賓狗，當場血流滿地。圖擷自Dcard
比特犬攻擊傷貴賓狗，當場血流滿地。圖擷自Dcard

有人看完後就說「又是比特犬...」、「看到血流出來我都心碎」、「如果飼主沒辦法控制就不要帶出門啊！好好綁在家裡面，不懂這種放著狗亂跑的飼主，正常都是以不影響到其他人為主吧」、「在台灣，飼主責任就是個笑話」、「所以看好自己的寵物」、「比特犬上街是要嘴套+牽繩的，根本沒有多少飼主做到」。

文章也被分享到PTT，有人就留言痛斥「主人太可惡了，比特犬應禁養」、「直接告到底別跟他們廢話太多」、「高調，我也很討厭主人不幫狗繫繩，養一隻你自己還壓不住的，都無法馴服的狗是要幹嘛啦」、「帶比特犬逛夜市沒繫狗繩？！！這擺明要帶出去攻擊別人的吧？」。

比特犬 夜市 寵物

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