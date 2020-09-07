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外送員被開單向女警下跪 路過男大氣掏1000元解圍
外送員跑單辛苦，但一樣得遵守交通規則！一名北市外送員因騎上人行道被警察開單，不甘心損失辛苦錢，竟向警察下跪求銷單。後來是一名好心的路過男子直接掏出千元，才讓這個僵局落幕。
網友在爆料公社發了一張照片，一名foodpanda外送員停在台北市建國南路一段路邊，被一名女警開單，他就朝著對方下跪，像是在央求警察放他一馬，原PO直呼「哪招阿！」。
一名路過現場的陳姓男子上前解圍，並留言補充事發經過，他表示那名外送員因騎在人行道上被開單，他一直跪著求警察銷單，感覺精神狀況沒有很好，還稱女警要逼死他，但警察單子已經開了無法銷單，相當為難。
陳男問外送員便當送了沒，他說還沒但不想送了，跪了好幾分鐘不肯離開。陳男於是掏出1000元要他別跪了，以後也必須遵守交通規則，他還說「1000元能解決兩個人的難處，也算是功德一件」。
東森新聞報導，該名好心陳男是一名房仲，當天出門買便當目擊此事，是公司的業務協理，相當低調不願受訪。
CTWANT報導，北市警局大安分局交通分隊表示，該名外送員因懶得下車，直接騎上人行道丟垃圾，剛好被警察看到開單罰款600元。
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