等我5分鐘！店家準時關門遭罵沒人情味 他PO文討拍反被怒轟

店家有固定的營業時間，民眾如果晚來只能下次請早，不過有網友表示大老遠從花蓮到宜蘭玩，想說順道買知名奶凍捲，但接近關門時間，於是打電話詢問「能不能等我們5分鐘」，結果遭對方拒絕，讓他不禁感嘆「店家沒有人情味」，貼文曝光後，眾人紛紛批評原PO的看法。

這名網友在臉書社團「靠北餐廳」發文抱怨，自己來宜蘭玩想購買知名伴手禮奶凍捲，但到目的地需要15分鐘的車程，可是已接近打烊時間，因此晚間21:49分打去詢問是否能等5分鐘左右，店員表示不行，一樣準時22:00分關門。

原PO表示，自己拚命趕路於22:02分抵達店門口，不過鐵門正在關，看到這幕讓他心想「做生意真的不用這樣，一點人情味都沒有，幾分鐘也不願意等一下，是怕我們耽誤下班時間，所以趕快關鐵門嗎？」

此文一出，網友不滿開炮，「就算你大老遠從火星來，也應該要尊重店家的營業時間」、「加油，下次早3分鐘就可以」、「別人沒義務要等你，自己不早點到還怪別人」、「你怎麼不有人情味的早到一點呢？當你要求別人給予時，請先懂得善待他人」、「店家都說不行了，硬要趕去再抱怨人家不等你」、「都2020年了還有人認為花錢的就是老大？怎麼不替店員想想？」、「自己有錯，還PO文無理討拍」。