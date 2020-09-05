千萬麥拉倫違停路邊！ 拖吊車「照拖」一氣呵成 網讚：這家很專業

台北市松山區五分埔附近，一輛千萬的麥拉倫違停在路邊，有人報警檢舉，拖吊車也來了，但是通常碰到千萬名車，拖吊車的問題也來了，如果不小心傷到車子，可能還要賠償高額維修費，但在這兩難的情況下，不過最後拖吊業者仍是快速處理，網友也大讚「這家也太專業」。

臉書「爆廢公社」有網友發文提及，在五分埔附近，一輛千萬麥拉倫違停在路邊，被民眾報警檢舉，紅色拖吊車來到現場，拖吊車一來「一連串動作一氣呵成」，由於車輛底盤較低，業者過程中也是小心翼翼，就是怕刮傷車輛，業者使用軟墊放在車頭，墊高下巴後才插輪胎。

一輛千萬麥拉倫違停路邊，民眾報警檢舉，拖吊業者到場處理。 圖／爆廢公社

網友看完影片後大讚「療癒」，留言寫道「拖吊業者也在進化！」、「這家很專業」、「時代在走設備要有，以前不敢拖只能開單，雙北有對付這種低底盤的拖吊車了，就是專門對付這種超跑的，活該！」、「這種車拖吊應該收特殊價格，因為拖吊業者會承擔較大的風險。」、「不得不說這拖車團隊，優秀」。

但也有其他網友坦言「不是不想找停車位，沒有平面的車位，如果是下地下停車場車道會卡到下巴，不要炮我，這是事實，是這國家准許這種車進來合法上路。」，有網友也建議「像這種超跑就用全載的就可以，然後用勾鋼圈的方式吊上車，一切損失和費用車主自行負責，因為你違規了！」、「違規停車拖吊費用，應該用車價的百分比下去裁罰才對！」

據「TVBS」報導，拖吊業者表示這輛車是玻璃纖維的，處理起來很麻煩，所以必須司機要先墊棉片在保險桿底下，然後左右固定，在用千斤頂。而違停車主是一名陳姓成衣小開，回到現場發現車被拖走了，低調前往取車，拖吊費與保管費加起來共要付1100元罰金。