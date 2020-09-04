他好奇好市多普渡完供品怎處理？ 網友揭暖舉：捐給社福單位

中元節是台灣傳統的民俗節日之一，許多人在這天都會準備多樣的供品來祭拜好兄弟，祈求一切平安，就有網友日前到一家美式大賣場消費時，看到員工在門口擺桌祭祀，當中還有熱食，讓他好奇的想知道這些供品拜完後都怎麼處理？

原PO在臉書「Costco好市多 商品經驗老實說」寫道，中元節當天他到台中的好市多消費，在門口看到員工們擺了長桌，桌上和四周都擺放了許多供品，原PO說「中間是滿滿的熱食部」，供品之多也讓他好奇想問「其實我有點好奇這些拜完會怎麼處理？」

貼文一出，許多網友一致地都說分發給員工帶回去，「犒賞員工吧，公司普渡不都是這樣嗎」、「員工吃掉啊，各個公司行號普渡不都是渡到員工的五臟廟」、「這叫公司福利金，採購的物品會給員工帶回家」、「公司行號，拜拜過的東西，大多都會分給員工吧」。

有人提出疑問說是否會再將供品放回架上販賣，對此有員工或者曾經在賣場工作過的網友澄清說「員工吃啊！以前做過廠駐」、「員工吃喔，太晚去休息室就什麼都沒有了」、「拜拜完都是發送給員工吃唷，不可能再拿回去架子上販售！所以不必擔心」、「怎麼可能拿來賣，當然是給員工吃呀」、「分給員工啊，莫非你怕又放回架上賣啊？好市多又不是傻子」、「他們會放員工休息室讓員工食用的，至於糖果餅乾飲料也會分給員工哦（之前在好市多打工過有領過拜拜品）」。

更有曾擔任過社福人員的網友說明物品的流向，「有些拜拜完的，或是NG商品但是還是可以使用/食用的，台中Costco會捐贈給社福團體。之前工作的單位，每週都會去Costco領大家退掉的衣服、物資或是品相不好但是還能食用的蔬菜水果或是肉品」，而貼文也讓其他人看了大讚有愛心。