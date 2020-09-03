外送推買一送一活動 餐點送來後才發現「數量有限 售完為止」

許多外送平台會不定時推出不同優惠活動，以吸引更多消費者使用。近日有位網友分享，Foodpanda新推出一個「熱門餐點買一送一」的活動，但當餐點送來時，卻只有原本訂購的餐點，沒有附上「買一送一」送的那份餐點。詢問客服後，卻只回應「此項餐點數量有限，售完為止」。

原PO在Dcard的美食版發文抱怨，表示自己於1日中午和同事一起叫了外送，內容皆為「買一送一」活動內的餐點，分別是1碗魚丸湯及2份炒飯，照理來說會收到2碗魚丸湯及4份炒飯。但約莫等了40分鐘，餐點抵達後才發現只有2碗魚丸湯及2份炒飯，當下外送員就請原PO向客服回報，但客服人員的回應卻是此項活動「數量有限，售完為止」。

對此，原PO也說明後來沒有任何的退款及補償，回去看活動內容也只有標示「數量有限，售完為止」。但原PO則認為，若當時餐點已售完，應該是要詢問需不需要更改這次的訂單，而不是直接出餐給我，並強調「自己有下到這筆訂單，應該就代表仍未售完，售完應該直接關閉此餐點吧？」

此文一出，便造成許多網友們熱烈回覆，紛紛表示，「熊貓的客服，別期待什麼了」、「正常來說沒了的話店家要下架欸，不然客人訂到就是訂到了啊，好歹也取消訂單吧」、「我們店家也有買一送一，通常賣完可以關掉或拒絕訂單，可能是忘記」，但也有留言表示，活動說明就有標示數量有限，「所以他上面就說數量有限了，你可以不要買，你買了就是視同同意訂單」。