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民宿老闆拍「裸背照」 意外曝光YouTuber私遊...網反應超兩極

聯合新聞網 / 綜合報導
民宿老闆偷拍Youtuber和其女伴在超商休息的背影，還稱讚「澎湖處處是風景」。圖翻攝自Dcard
民宿老闆偷拍Youtuber和其女伴在超商休息的背影，還稱讚「澎湖處處是風景」。圖翻攝自Dcard

一名女網友日前在澎湖旅遊時，巧遇知識型Youtuber「77老大」和他的女性友人，後來女網友在網路上發現，一位民宿老闆偷拍「77老大」和其女伴在超商休息的背影，並上傳個人臉書，還誇讚女方穿著火辣根本是「澎湖處處是風景」，這則貼文也吸引不少網友跪求「正面照」，讓女網友直呼民宿老闆的行徑「很不尊重人」。

一名女網友Dcard發文表示，前陣子在澎湖遊玩時，遇到Youtuber「77老大」，本人相當親切又有禮貌，旁邊還帶了一位漂亮的女性友人。事後女網友在臉書發現，77老大與女性友人在超商休息竟被偷拍，而拍攝者竟是澎湖小有名氣的民宿老闆，還將照片上傳到個人臉書，發文重點全聚焦在女方的裸背上，並誇讚「澎湖處處是風景」。

這則貼文吸引不少網友留言，紛紛跪求77老大的女伴「正面照」。原PO一看貼文相當傻眼，直呼民宿老闆的偷拍行為「真的很不尊重人」，尤其是這種聚焦在女性身上的發文內容，但原PO強調，她的Dcard文章重點不是著重在女性，而是純粹不滿自己喜歡的網紅私下出遊還被偷拍，並上傳到網路上。

原PO解釋，「只是剛好發現這位在當地小有知名度的老闆，追蹤及好友人數比一般人多的人，會偷拍路人發在網上，而且當事人可能也不知道自己拍的是有十幾萬訂閱的YT」。

文章曝光後，網友紛紛留言，「偷拍就是不行啊」，「拍哪裡不是重點，重點是偷拍就是不對啊，不管偷拍對象是男還女，或者文字有沒有揶揄，這樣被po上來，當事人多少會覺得不舒服吧」、「不管他今天是否露臉、穿著如何，都還是要尊重被拍攝者的意願，而非放照在網路上讓其他人隨意評論吧」。

不過也有網友認為原PO的反應太誇張，「就因為露背就不行拍？當事者搞不好根本不在乎，就你們在那邊吵翻天」、「公共場所不是拍隱私部位根本不犯法，在那邊譴責的是民智未開？」、「觀感不佳，但沒有違法，妳也沒辦法」。

知識型Youtuber「77老大」經常在頻道上講解醫學知識，粉絲訂閱數達50萬人。 圖翻攝自YouTube頻道「77老大」
知識型Youtuber「77老大」經常在頻道上講解醫學知識，粉絲訂閱數達50萬人。 圖翻攝自YouTube頻道「77老大」

Dcard 網紅 偷拍 澎湖 民宿

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