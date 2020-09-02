淪詐騙幫兇？物流司機控公司要求5天送3次不明包裹 逼客人中獎

網路詐騙手法層出不窮，即便政府單位積極宣導防治詐騙事件，但仍有「強迫中獎」案件發生，如消費者未購買商品但詐騙包裹卻強行寄送，當付款取貨後才驚覺受騙，無法退款。就有一名自稱是物流司機的網友PO文自爆任職的物流公司竟要求必須「5天內有3次配送記錄，送不掉才能退掉包裹」，讓他怒批公司太沒良心！

一名物流司機在公開社團「臉書廣告 退貨字就聯盟」PO文寫下心聲，近年來臉書詐騙事件猖獗，很多貨物是客人完全沒有買，卻寄出強迫客人「中獎」，他自爆任職的物流公司會要求配送司機必須要有運送記錄，送不掉才能退掉，「這種臉書詐騙貨件都比往年還多」。

原PO解釋，身為物流公司員工是很不想送這種包裹，因為糾紛真的太多，通常會直接讓這種詐騙包裹「拒收」或「查無此人」，但公司卻會要求員工「5天內要有3天配送記錄，送不掉才能退掉，目的就是要讓更多人被騙」。

原PO也說，每天幾乎都要處理一堆拒收貨件，「政府要拿淘寶、蝦皮開刀，最應該先處理的就是這種來路不明的大陸包裹......」，文末他也標註2點呼籲民眾「臉書不是購物平台」、「來路不明的包裹不要收、不要代收」。

文章引來網友痛批「這間物流公司真的很差勁」、「貨運大哥也是很無奈，要被問這是什麼貨？還會被誤會成詐騙集團同夥，這些詐騙真的太可惡了！」、「不要買FB廣告的貨物，非常糟糕」，還有另一名同樣任職於物流公司的網友表示「我都會提醒客人這是中國貨，臉書買的建議不要收」。