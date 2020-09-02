快訊

從《E.T.外星人》到《神鬼交鋒》：史蒂芬史匹柏的家庭密碼

聽新聞
test
0:00 / 0:00

南投知名廟宇用電腦字體設計對聯 網友嘆：數位製造風險

聯合新聞網 / 綜合報導
一名網友日前去了南投縣名間鄉松柏嶺的受天宮，發現門口的對聯竟是用電腦字體印製，讓他覺得失去了傳統廟宇古色古香的味道，不免有些失望。 圖／擷取自網友葉健賢臉書
一名網友日前去了南投縣名間鄉松柏嶺的受天宮，發現門口的對聯竟是用電腦字體印製，讓他覺得失去了傳統廟宇古色古香的味道，不免有些失望。 圖／擷取自網友葉健賢臉書

台灣的廟宇信仰十分盛行，各縣市都有華麗又莊嚴的寺廟供人參訪和參拜。一名網友日前去了南投縣名間鄉松柏嶺的受天宮，發現門口的對聯竟是用電腦字體印製，讓他覺得失去了傳統廟宇古色古香的味道，不免有些失望。他將照片和看法PO文在私人臉書設定成公開狀態，不到一天便吸引逾三千名網友按讚、近兩千次分享，成為網路上的轟動話題。

原PO發文寫道，自己去松柏嶺受天宮參拜，抵達後還沒進廟，就發現門口對聯竟然是用電腦的「POP體」印製上去，不禁感慨表示「數位製造的風險，就是把方便又低成本的工具交給便宜行事的單位」，最後還酸說「之後有人擲筊出來說玄天上帝指定要華康少女體我都不意外」，表明了數位字體讓廟宇失去傳統味道的無奈。

不少網友看完原PO拍的對聯照片後，不約而同贊成他的看法，表示「夠難看」、「這種地方標楷都比較好吧，這是什麼詭異字體」、「什麼美學，超好笑」「身為松柏嶺人，完全沒發現」。原PO認真看過網友的留言後，也補充說「其實之前就看過不少了，不過這麼有名的廟做成這樣還是第一次看到」、「現在不少新建的廟都這樣做，但這間真的做得太狠」。

消息傳開後，廟方也在短時間內提出三點回應，表示這已不是第一次有參拜民眾提出類似討論，然而「目前的字體是以擲筊方式確認，字體是帝爺公自己選的」。廟方解釋道，廟體不容易隨便更動，「可以神意結合人意，才能皆大歡喜」，呼籲網友不需要妄加揣測，隨意批評廟方的對聯字體設計。

一名網友日前去了南投縣名間鄉松柏嶺的受天宮，發現門口的對聯竟是用電腦字體印製，讓他覺得失去了傳統廟宇古色古香的味道，不免有些失望。 圖／擷取自網友葉健賢臉書
一名網友日前去了南投縣名間鄉松柏嶺的受天宮，發現門口的對聯竟是用電腦字體印製，讓他覺得失去了傳統廟宇古色古香的味道，不免有些失望。 圖／擷取自網友葉健賢臉書

一名網友日前去了南投縣名間鄉松柏嶺的受天宮，發現門口的對聯竟是用電腦字體印製，讓他覺得失去了傳統廟宇古色古香的味道，不免有些失望。 圖／擷取自網友葉健賢臉書
一名網友日前去了南投縣名間鄉松柏嶺的受天宮，發現門口的對聯竟是用電腦字體印製，讓他覺得失去了傳統廟宇古色古香的味道，不免有些失望。 圖／擷取自網友葉健賢臉書

相關新聞

南投知名廟宇用電腦字體設計對聯 網友嘆：數位製造風險

台灣的廟宇信仰十分盛行，各縣市都有華麗又莊嚴的寺廟供人參訪和參拜。一名網友日前去了南投縣名間鄉松柏嶺的受天宮，發現門口的對聯竟是用電腦字體印製，讓他覺得失去了傳統廟宇古色古香的味道，不免有些失望。他將照片和看法PO文在私人臉書設定成公開狀態，不到一天便吸引逾三千名網友按讚、近兩千次分享，成為網路上的轟動話題。

淪詐騙幫兇？物流司機控公司要求5天送3次不明包裹 逼客人中獎

網路詐騙手法層出不窮，即便政府單位積極宣導防治詐騙事件，但仍有「強迫中獎」案件發生，如消費者未購買商品但詐騙包裹卻強行寄送，當付款取貨後才驚覺受騙，無法退款。就有一名自稱是宅配司機的網友PO文自爆任職的物流公司竟要求必須「5天內有3次配送記錄，送不掉才能退掉包裹」，讓他怒批公司太沒良心！

AIT中元普渡大手筆燒「美金冥紙」 網笑噴：好兄弟發大財

每逢農曆7月15日中元節，家家戶戶及公司行號都會準備好普渡供品來祭拜亡靈，美國在台協會（AIT）今(2日)也「入境隨俗」，舉辦中元普渡大拜拜...

為何竹南鎮不在新竹？神人貼1937年行政圖解密 網驚：長知識了！

台灣自然資源豐富，且居重要戰略位置，引起列強興起占領殖民的念頭，小小島嶼歷經多次政權更替，因此行政區域規劃也有好幾次調整的記錄。一名網友好奇發現「竹南鎮竟在苗栗」讓他非常震驚，就有一位神人網友貼出一張1937年的台灣行政區域圖解開謎團，讓網友們直呼「長知識了」！

業務爆「實名制口罩品質最好」內幕 網友：該感謝藥局吧！

落實防疫口罩不可或缺，近日境外感染病例增多，指揮中心上月初宣布，即起民眾出入八大處務必配戴口罩，而民眾可以用健保卡領「14天9片」的單片口罩，也可以直接到指定通貨購買盒裝口罩。有網友爆料「口罩業務朋友說，現在全台灣品質最好的口罩都在實名制，因為這是免費打廣告的機會」，其他網友看了不以為意，認為品質好是藥局人員挑選出來的。

同事請喪假「回高雄」卻現身台北好市多！ 他收私訊求解

請喪假期間，除了處理親屬後事，外出辦別的事情奇怪嗎？有網友在PTT八卦版發文，說下班去台北某好市多，意外遇到請喪假的女同事和男友逛賣場，雙方尷尬打招呼，回家之後卻意外收到了女同事傳的訊息。

住家有密室夾層常見嗎？網曝「真實用途」：不講很難發現

高雄14歲少女北上找網友不料失蹤多日，所幸在警方追查下，今（1）日在新竹縣竹東鎮的透天樓房，發現少女被人藏在夾層暗房，但身上並無明顯外傷。對此，有網路鄉民好奇發問「住家有密室夾層常見嗎」，問題曝光，釣出內行人解釋這種設計的真實用途。

花2500住民宿！她驚見髒棉被、房飄霉味 業者竟嗆：不懂體諒

一名女網友在公開社團「爆料公社」PO文控訴，她到外地出差入住當地民宿，抵達民宿已是晚上9點多，剛進到民宿雖然發現跟原本訂的房間有落差，但為了出門見客戶便沒時間跟民宿主人抱怨，沒想到當她處理完事情重返民宿查看房間內部後，簡直讓她氣到說不出話來。

小一女狂背圓周率後50位 父期許再記熟「元素週期表」引論戰

今（1）天是開學是，不少學童要跨入學習的下個階段，由幼稚園進入國小學習新的知識。老師在學生體驗團體生活前都會與家長溝通了解學生的個性或學習狀況，一名爸爸就表示自己的女兒已經會背「圓周率後50位數」且希望她能再記熟元素週期表，引來許多網友論戰

網問拜過的供品「拜2次」會不會遭天譴？ 內行人曝下場

中元節將至，許多民眾都開始準備供品祭拜各路好兄弟。然而，就有一名網友PO文表示家中準備的供品是以前拜過神明的供品，「準備的供品拜了2次」，讓該網友緊張的詢問「會不會遭天譴？」而許多網友則紛紛留言回應「其實還好」。

社會案件層出不窮！他批台灣治安全球第2是笑話 網友不滿開炮

台灣最近發生不少社會案件，人民開始擔憂治安是否出現漏洞，根據全球資料庫網站《Numbeo》公布2020年全球犯罪率排名，82個家中，台灣的安全指數高居第2名，第1是卡達、第三則是阿拉伯聯合大公國，數據指出，指數低於20的國家屬犯罪率極低，卡達犯罪指數11.90，台灣15.26，阿聯15.45。

兒子綁防走失牽繩遭路人酸 媽媽翻白眼嗆：難道放小孩亂竄嗎

孩子永遠是父母的心肝寶貝，有時候眼見不一定為憑。媽媽在《爆怨公社》上發文，她表示不管是寵物還是小孩，用防止牽繩都是為了保護自己與以及他人，當時她到姊姊攤車幫忙收攤洗東西，她用防走失牽繩將兒子勾在柱子邊，豈料路過阿婆見狀直言「揪可憐欸」，媽媽聽完心中無限白眼，她怒嗆「難道我要放任小孩在馬路上亂竄？」

熱門新聞

同事請喪假「回高雄」卻現身台北好市多！ 他收私訊求解

住家有密室夾層常見嗎？網曝「真實用途」：不講很難發現

業務爆「實名制口罩品質最好」內幕 網友：該感謝藥局吧！

為何竹南鎮不在新竹？神人貼1937年行政圖解密 網驚：長知識了！

小一女狂背圓周率後50位 父期許再記熟「元素週期表」引論戰

花2500住民宿！她驚見髒棉被、房飄霉味 業者竟嗆：不懂體諒

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。