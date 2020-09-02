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南投知名廟宇用電腦字體設計對聯 網友嘆：數位製造風險
台灣的廟宇信仰十分盛行，各縣市都有華麗又莊嚴的寺廟供人參訪和參拜。一名網友日前去了南投縣名間鄉松柏嶺的受天宮，發現門口的對聯竟是用電腦字體印製，讓他覺得失去了傳統廟宇古色古香的味道，不免有些失望。他將照片和看法PO文在私人臉書設定成公開狀態，不到一天便吸引逾三千名網友按讚、近兩千次分享，成為網路上的轟動話題。
原PO發文寫道，自己去松柏嶺受天宮參拜，抵達後還沒進廟，就發現門口對聯竟然是用電腦的「POP體」印製上去，不禁感慨表示「數位製造的風險，就是把方便又低成本的工具交給便宜行事的單位」，最後還酸說「之後有人擲筊出來說玄天上帝指定要華康少女體我都不意外」，表明了數位字體讓廟宇失去傳統味道的無奈。
不少網友看完原PO拍的對聯照片後，不約而同贊成他的看法，表示「夠難看」、「這種地方標楷都比較好吧，這是什麼詭異字體」、「什麼美學，超好笑」「身為松柏嶺人，完全沒發現」。原PO認真看過網友的留言後，也補充說「其實之前就看過不少了，不過這麼有名的廟做成這樣還是第一次看到」、「現在不少新建的廟都這樣做，但這間真的做得太狠」。
消息傳開後，廟方也在短時間內提出三點回應，表示這已不是第一次有參拜民眾提出類似討論，然而「目前的字體是以擲筊方式確認，字體是帝爺公自己選的」。廟方解釋道，廟體不容易隨便更動，「可以神意結合人意，才能皆大歡喜」，呼籲網友不需要妄加揣測，隨意批評廟方的對聯字體設計。
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