住家有密室夾層常見嗎？網曝「真實用途」：不講很難發現

高雄14歲少女北上找網友不料失蹤多日，所幸在警方追查下，今（1）日在新竹縣竹東鎮的透天樓房，發現少女被人藏在夾層暗房，但身上並無明顯外傷。對此，有網路鄉民好奇發問「住家有密室夾層常見嗎」，問題曝光，釣出內行人解釋這種設計的真實用途。

原PO在PTT發文表示，台灣地窄人稠空間都快不夠用了，怎麼有人拿室內空間隔來當夾層密室，除非像美國一樣，地下室大到可以當旅館，「想問各位你們住家會隔出密室夾層嗎？」

貼文一出，有網友指出夾層多被設計成收納空間，而少女遭囚禁的比較像是暗房，因為裡頭竟然有冰箱和床，「我家有耶，拿來當倉庫放雜物」、「我家是透天厝就有，拿來拿來收棉被、桌子、電風扇超方便」、「透天厝都有，拿來做收納用，而且裝潢會做得看不出來」、「夾層儲藏室老房子不少，不過新聞報的比較像暗房」、「透天很多的裝潢都有啦！屋主不講基本上很難找到」、「夾層通常是倉庫，特意牽水電的少見」。