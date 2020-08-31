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婦人不滿攤販「塑膠袋包飯糰」 街頭飆罵：你這樣有毒啊！

聯合新聞網 / 綜合報導
網友表示，有不少客人自備餐碗裝飯糰。圖／取自爆料公社
網友表示，有不少客人自備餐碗裝飯糰。圖／取自爆料公社

環保愛地球已是趨勢，許多人外出購買食物，都會自備環保餐具。一名賣飯糰的攤販表示，曾遇過一名婦人對他大罵「你用塑膠袋包飯糰！有毒啊！」他無奈回應「我用合格耐熱袋」，婦人依然跳針式回復「你這樣有毒啊！」他傻眼表示，曾遇過其他客人自備鋼杯、便當盒裝飯糰，若婦人真的愛地球，不如自備環保餐具。

有網友在臉書社團「爆怨公社」發文表示，他是一名賣飯糰的攤販，在菜市場擺攤至今已9年，曾遇過一名婦人在攤販前大罵「你用塑膠袋包飯糰！有毒啊！怎麼不用stainless(不銹鋼)的材質包？」他回應「我用合格耐熱袋」，婦人仍無法諒解，頻頻大喊「你這樣有毒啊！」

該網友表示，曾遇過一名客人帶鋼杯裝飯糰，還有另一位客人，則用便當盒裝未成形飯糰，「我們可以在不影響生活作息情況下，環保愛地球」，該名婦人若真的愛地球，不如自行準備環保餐具，而不是在街上飆罵攤販。

其他網友則留言表示「直接跟她說：有毒妳別吃，滾遠一點～」、「那就別呼吸囉，外面空氣那麼糟，地球那麼危險」、「又是一個假環保魔人」、「阿姨的嘴巴不環保」、「自己帶盒子裝就好了啊！有事」、「做環保做到走火入魔喔」。

還有網友分享「我賣麵的，通常外帶我都用紙碗，之前有客人要湯麵分開，我把湯裝碗裡，麵裝耐熱袋，客人質疑說袋子裝熱食有毒，我說用紙碗也一樣啊！你以為為什麼紙碗不會漏水？因為裡面淋了一層塑膠膜啊！如果你真的有疑慮，下次請自備食器...」

網友表示，有不少客人自備餐碗裝飯糰。圖／取自爆料公社
網友表示，有不少客人自備餐碗裝飯糰。圖／取自爆料公社

餐具 塑膠袋 便當

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