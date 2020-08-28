台灣哪個縣市氣候最佳？ 多數網友點名這縣市：N年沒放颱風假

這幾天受到西南風影響及對流雲系統發展旺盛，不僅南部地區下起滂沱大雨，北部雨勢也不小，多處還造成淹水情況，就有網友在PTT發文寫道，昨（27）日多處地區都有下雨，但桃竹苗卻是晴朗的好天氣，讓他好奇想知道「桃竹苗是不是台灣氣候最好的縣市？」

原PO表示，因為近日南北多處地方都下起大雨，讓他想知道桃竹苗的天氣狀況如何，於是昨天看了台灣降雨和雷達回波，發現台灣西部地區就屬桃竹苗「風和日麗」。他說「剛剛外面還出太陽，微風徐徐，天氣超好」，不同於其他下大雨的地區，這也讓原PO想問「有沒有桃竹苗是台灣氣候最好的縣市八卦？」

貼文一出引起許多鄉民熱議，有人贊成原PO看法，「覺得是耶，除了秋冬風大，跟天龍國比起來很少下雨」、「桃園是地震受災最小的地區」、「不然你以為為什麼科學園區在新竹？」、「桃園地勢高，難淹水」、「桃園西邊的沿海一代，新屋、觀音那邊幾乎很少下雨又少地震，可說是全台灣最少天災之地」、「桃園超棒，從台北搬回來完全感受到天氣對心情的影響。好天氣就是心情好」。

不過也有人不以為然地表示「等秋冬季你就知道了，又冷又濕」、「新竹冬天又冷又濕」、「新竹風大到像颱風，苗栗潮濕又冷」、「最熱有新竹，最冷也有新竹」、「桃園氣候好？動不動就起霧，哪有好？」

還有網友力挺自己的家鄉才是氣候最好的地方，「屏東才是吧，完全沒冬天的地方」、「彰化最少災情」、「彰化天氣都不錯啊，就是鄉下了點」、「我覺得花蓮很棒啊，空氣又好，而且近年颱風少很多」。

當中還有許多人點名台中氣候最佳，「你把台中放哪裡？」、「台中才是吧，有遇過颱風天還能出太陽」、「台中才是，以前N年沒放過颱風假」、「台中才是啦！全年降雨天數最少」、「桃園對我來說還是太濕，感覺台中才最好」。