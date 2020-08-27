台北擠進世界城市前50...還有啥缺點？ 網狂怨「這1點」：超煩躁

智庫全球化與世界城市（GaWC）研究全球化趨勢之下的全球城市關係，日前GaWC公布全球城市分級排名《世界城市名冊2020》，台灣有5個城市上榜，其中由台北拔得頭籌，成功進入A級分類區，擠進前50名。對此，一名網友就PO文表示，人小志氣高，要想辦法「正視自己的問題」進步才是，網友們也紛紛響應指出台北的缺點，許多人直指「交通問題最麻煩」。

GaWC將世界城市分別出「Alpha（++/+/-）」、「Beta（+/-）」、「Gamma（+/-）」及「Sufficiency（+/-）」四個等級。前陣子公布的世界城市名冊中，台北、台中、高雄、新竹及台南等5城市皆有上榜，其中台北更榮登「Alpha(-)」的A級分類區，就一名網友在PTT八卦板發文表示，「我們人小志氣高，要想辦法進步才行」，原PO認為進步最好的方法就是「正視自己的問題」，希望大家一起來指出台北的缺點，相信有一天首都台北也能成為泱泱大城。

此文一出，引起網友加入討論，有人首先點出台北的缺點，如「機車太多」、「交通超爛」、「車位難找」、「難停車」等，網友們一致點出因台北人口多，導致通勤人數多，通勤時間容易塞車，甚至連停車位都非常難找，造成許多人的困擾。

也有其他網友提到，「台北地勢低，容易造成淹水」、「違章建築多」、「房價、租金高」。不過，也有其他網友力挺台北，認為台北已經非常好了，有人就說「台北是全台首善之都，0缺點」、「醫療資源豐富，我不知道台北市還有什麼好挑剔的」。

在全球化的趨勢下，全球貿易交流頻繁，GaWC自2000年起便不定期發布《世界名冊》，GaWC以各國城市在全球化經濟世界中的位置與融入度作出排序。其中，Alphat級代表該城市是全球重要的城市，它們的經濟區域與世界經濟完全聯結在一起；Beta級則表示該城市在世界經濟中發揮影響力；Gamma級則指可發揮連接小區域經濟重要影響力的城市；Sufficiency則指，這些城市雖不是定義上的世界城市，但仍有便捷的服務系統，是可自足、不需依賴世界城市的等級城市。

而在該排名中，與台北同時入榜的其他4個城市分別是台中、高雄、新竹及台南，台中進入Gamma區，高雄是Gamma(-)區，而新竹、台南則是Sufficiency區。