妻好心騎電動車「道路救援」 結局卻讓網友笑瘋：是真愛

你有遇過天兵型的隊友嗎？一名男網友發文分享，在某天騎腳踏車時突然爆胎，本打算自己牽車散步回家，但老婆知道後堅持騎著電動機車救援。沒想到後續的發展讓他直接傻眼，兩人最終只好一起乖乖散步走回家。

原PO在「爆怨公社」分享自己家的荒唐故事，「我一定要抱怨一下我的天兵老婆」，並說明剛剛打電話給老婆說自己的腳踏車爆胎，所以會晚點到家，但老婆堅持要來「道路救援」，結果她騎來的電動車也沒電了，變成兩個人要一起走回去，但不同的是，他本來牽10公斤的腳踏車，現在變成牽30公斤的電動機車，讓他無奈表示「好浪漫，像極了愛情」。

此文一曝光，網友們紛紛笑翻表示，「老婆是真愛，無誤」、「這是炫耀文啊，好閃」、「愛無價」、「 一個人走變兩個人走很浪漫啊」、「感情很好耶」。也有留言開玩笑回應，「不是像極，是根本就是」、「像極了災情」、「這就是愛情，對不起，我笑了」、「七月另類抓交替？腳踏車換電動車」。