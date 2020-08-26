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砸17萬買4台變頻冷氣竟漏水搞得全身濕 內行人曝：師傅問題
炎炎夏日高溫熱得讓人受不了，這時開冷氣能換來涼爽舒適的室內環境。不過一名網友在「爆料公社」發文表示，自己於2017年10月19日，在家中安裝了4台「分離式變頻冷氣」，總共花費17萬元。雖然保固期到2020年10月19日，然而從2019年開始冷氣就頻頻出現狀況，要麼不冷，要麼漏水，讓家人在好幾個晚上從美夢中驚醒，讓他擔心得上網詢問「要是將來過了保固期該怎麼辦呢」？
原PO表示，家中冷氣去（2019）年開始出現各式各樣問題，先是7月17日那天漏水，導致木作的天花板都是水痕。約兩周後的8月3日，冷氣漏水滴到狗籠，導致愛犬罹患皮膚病。同月的31日，出現冷氣不冷狀況。
本以為找師傅修理後，冷氣問題就告一段落，殊不知今（2020）年的8月又接連漏水兩次，搞得家裡的大人小孩在睡夢中衣服、褲子全濕，美夢被打斷。這些現象讓原PO煩不勝煩，表示以前冷氣都買直頻小品牌，用了快10年從沒漏過水。如今換新的四台，其中三台就在保固期內漏水四次，讓原PO崩潰喊道「過了保固期該怎麼辦呢？」
對此，有網友回應說冷氣漏水不一定是冷氣問題，「而是天花板裝修時，冷氣高度不夠導致排水倒流，所以你要跟設計師確認一下這部分」、「排水問題與廠牌無關，一台漏是偶然，每台都漏就是人為了」、「我本身是做冷氣的，漏水是安裝問題，跟品牌沒關係」、「其實我不太重視品牌，我比較重視師傅的技術」。
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