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她儲值千元餐券卻突倒店 想討錢竟遭回「老闆跑路沒辦法退」
不少餐廳會推出預售餐券，先付款領取餐券，屆時用餐就可以直接抵用，既方便又實用。不過有一名網友遇上買了餐券的早餐店意外倒店，她便希望老闆能將已經儲值的費用退還給她，沒想到老闆竟回覆「我已經跑路了，沒辦法退錢」，讓她哭笑不得。
一名網友在臉書社團「爆廢公社」PO文表示，她以前固定每天都會光顧一家早餐店，由於每天都會吃，索性就直接跟老闆買了幾千塊的餐券，但沒想到早餐店突然就倒店了，讓她非常意外。
由於幾千塊的餐券還沒用完，她便直接傳訊息聯繫老闆，她告訴老闆自己「還有1350元的餐券還沒用完」，想問老闆該怎麼辦，而老闆過了一個禮拜後才回覆她，並只回了一句「不知道耶」，她回問「不是說要退錢嗎？」，沒想到老闆竟說「我已經跑路了，沒有辦法退錢了」。
原PO笑稱自己沒有想跟老闆硬討回這些錢，畢竟老闆都跑路了，但也無奈表示「這年頭什麼事都遇的到」。原PO告訴老闆會等他「東山再起」，而老闆最後也謝謝她，實在讓她哭笑不得。
許多網友聽見原PO遇到的情況，雖然替她感到遺憾，但也忍不住笑了出來，紛紛留言「直接跟妳講跑路了，至少老闆很誠實」、「他是賣誠實豆沙包嗎？」、「叫老闆跑完記得回來還」、「我沒看過這麼誠實的人」、「當做跑路贊助費呀，好人一生平安」，笑翻全網友。
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