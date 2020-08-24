她包裹放機車旁被阿婆擅自拆開 對方辯稱：以為是不要的

用紙箱包好的包裹放在機車旁邊卻被一名阿婆順手牽羊，有網友在臉書控訴包裹準備拿去郵局寄件時發現被一位阿婆以「以為是不要的」的說詞，硬要整箱奪走還擅自拆箱，行為十分誇張。

原po在「爆怨公社」發文說，前幾日她將已用膠帶封好的包裹放在機車旁邊，準備拿去郵局寄貨，沒想到卻目睹一個阿婆擅自拆開紙箱，對方還稱是原po不要的，雖然原po當下就反駁說法，而且還提到箱子內都還有用小紙箱固定不讓物品移位，怎麼會是不要的物品，不過對方依然堅持說是原po不要的包裹，硬搶走整箱的物品，最後直到原po提要報警阿婆才放棄走人。

原po表示，東西被他人擅自拿走已不是第一次發生，過去放在住家騎樓的物品都會莫名其妙地消失，像是信箱、三腳架等，對方可是毫不輕易放過，而這次包裹當場被拆封也讓原po氣得表示，「我包裝這麼辛苦趕12點，就這樣被毀了」，事後原po也報案處理，而這幕也讓警察看了直言實在是太誇張，還說是慣犯所為。

消息一出網友也說，「如果有監視器畫面下次就直接報警了吧，這種沒有給他警告是不會怕的」、「很誇張，覺得要被警察抓一次才會怕，不然每次都用這種強盜的手法加上倚老賣老，不知道搶了多少人家的東西了」、「裝監視器，她下次再拿，直接報警了」。

也有網友表是過去也曾遇過相同的經驗，「上次我媽媽整理了一箱東西，放在我家地下車庫的斜坡上，然後就被回收阿婆拿走了」、「我去全家買個咖啡，阿婆全程盯著我的車看，結果他伸手拿車裡的菜，最後我衝出去阻止他也說『以為是不要的』」。