快訊

三大族群限定 60萬份600元紙本藝fun券31日起登記抽籤

聽新聞
test
0:00 / 0:00

她包裹放機車旁被阿婆擅自拆開 對方辯稱：以為是不要的

聯合新聞網 / 綜合報導
有網友將包裹放在機車旁卻被阿婆擅自拆封，對方還辯稱是原po不要的。圖片來源／ 臉書
有網友將包裹放在機車旁卻被阿婆擅自拆封，對方還辯稱是原po不要的。圖片來源／ 臉書

用紙箱包好的包裹放在機車旁邊卻被一名阿婆順手牽羊，有網友在臉書控訴包裹準備拿去郵局寄件時發現被一位阿婆以「以為是不要的」的說詞，硬要整箱奪走還擅自拆箱，行為十分誇張。

原po在「爆怨公社發文說，前幾日她將已用膠帶封好的包裹放在機車旁邊，準備拿去郵局寄貨，沒想到卻目睹一個阿婆擅自拆開紙箱，對方還稱是原po不要的，雖然原po當下就反駁說法，而且還提到箱子內都還有用小紙箱固定不讓物品移位，怎麼會是不要的物品，不過對方依然堅持說是原po不要的包裹，硬搶走整箱的物品，最後直到原po提要報警阿婆才放棄走人。

原po表示，東西被他人擅自拿走已不是第一次發生，過去放在住家騎樓的物品都會莫名其妙地消失，像是信箱、三腳架等，對方可是毫不輕易放過，而這次包裹當場被拆封也讓原po氣得表示，「我包裝這麼辛苦趕12點，就這樣被毀了」，事後原po也報案處理，而這幕也讓警察看了直言實在是太誇張，還說是慣犯所為。

消息一出網友也說，「如果有監視器畫面下次就直接報警了吧，這種沒有給他警告是不會怕的」、「很誇張，覺得要被警察抓一次才會怕，不然每次都用這種強盜的手法加上倚老賣老，不知道搶了多少人家的東西了」、「裝監視器，她下次再拿，直接報警了」。

也有網友表是過去也曾遇過相同的經驗，「上次我媽媽整理了一箱東西，放在我家地下車庫的斜坡上，然後就被回收阿婆拿走了」、「我去全家買個咖啡，阿婆全程盯著我的車看，結果他伸手拿車裡的菜，最後我衝出去阻止他也說『以為是不要的』」。

爆怨公社 郵局

延伸閱讀

鬼門開男友拿三牲普渡她 網友笑瘋：妳男朋友好ㄎㄧㄤ

她問去爭鮮都點什麼 前員工推「鮭魚壽司」CP值高

味道不好、空間感怪 她看屋當晚就夢見自己命喪那間房

高雄買自助餐夾4菜1肉 結帳老闆開價140元他傻眼

相關新聞

她包裹放機車旁被阿婆擅自拆開 對方辯稱：以為是不要的

用紙箱包好的包裹放在機車旁邊卻被一名阿婆順手牽羊，有網友在臉書控訴包裹準備拿去郵局寄件時發現被一位阿婆以「以為是不要的」的說詞，硬要整箱奪走還擅自拆箱，行為十分誇張。

女店員撞到她老公…婦人飆髒話 抄安全帽作勢打人

彰化一間手工冰淇淋店22日晚間出現爭執事件，有網友拍下影片上傳網路，原來是因為該店女店員因為滑手機，不慎撞到一名男子，男子妻子不滿上門咆哮，甚至拿起安全帽作勢要打人，場面相當火爆。

排太久奧客咆哮要投訴 櫃檯人員回嗆3句全場歡呼

炎炎夏日，許多人假日的休閒活動就是看電影，因此假日電影院總是擠滿人潮，必須排隊等待購票入場。豈料某電影院有一名奧客，因不耐久候，竟對著櫃檯人員大聲咆哮，櫃檯人員直喊「要投訴去官網投訴，你不要看就離開，去別家戲院」，此話一出，讓其他客人拍手叫好。

夏天水蜜桃易壞怎麼辦？ 內行教三招「保姆級保存方法」

夏日炎熱，食物不冰的話非常容易壞，尤其像水蜜桃這樣嬌貴的水果，不冰怕它壞，冰了又怕不會軟，到底該怎麼做才對呢？就有內行網友教正確招數「冰就對了」。

北海道VS九州哪裡較好玩？網友曝答案喊：沒有之一

日本是台灣人最愛去的國家，除了地理位置相近，文化與食物也是一大亮點，對此有網友好奇「北海道跟九州，哪個比較好玩」，問題曝光立刻掀起討論，其中北海道的聲勢最高，去過的人直呼「全日本就是北海道沒有之一」。

7-11穩坐超商龍頭優勢在哪？ 網指「1細節」贏全家太多

台灣超商隨處可見，服務內容更是五花八門，其中「7-11」與「全家」展店數最多，兩家超商也常被拿來做比較，因此有網友好奇「7-11有什麼優點是全家比不上的」，問題曝光掀起鄉民熱議。

吃到飽狂拿「這樣」食物被朋友吐槽 網：是內行人

飯店buffet吃到飽的菜色眾多，可以在餐點區，吃到不同國家的特色料理，有些餐飲業者更祭出高檔食材搶客，常吸引不少饕客上門，但有網友分享，自己到吃到飽餐廳「超喜歡拿炒飯」，都會被網友吐槽，引起熱議。

台北鹹酥雞6品項125元 價目表曝光在地人哀求別宣傳

鹹酥雞可說是台灣的國民小吃，老闆會將各種食材下鍋油炸，起鍋的香氣令人食指大動，日前一名網友到台北市萬華某間鹹酥雞店買宵夜，總共夾了6樣食材，其中包含鹹酥雞和魷魚，沒想到價錢只要100出頭，網友看到價目表驚呼「這是20年前的價格吧！」

家門口遭人噴漆！苦主吐真相怒轟：腦子不好別當討債

電視上常出現欠錢不還遭噴漆警告的新聞，但有網友不滿表示，討債集團搞烏龍找錯人，竟跑到他家門口噴漆，讓他整個氣炸，因為這樣容易造成鄰居誤會，也給自己帶來很大麻煩。

餐廳菜單標「時價」會讓人卻步嗎？ 網友提醒注意點

有些餐廳會在菜單標示「時價」，甚至有的還都不寫出價格，讓不少民眾點餐時相當卻步，而近日就有網友發出「菜單上沒有寫價格會害怕嗎」一文詢問大家想法，文章也引發網友討論。

他表明自己是學生沒錢買保險 業務員一句話惹怒眾網友

相信許多人都有接到銀行保險推銷電話的經驗，多數人都會草草打發對方，結束話題，而保險員為了業績多少都會使出纏功，一名網友PO文分享自己日前接到推銷保險電話，他告訴對方自己是學生沒錢，沒想到保險員回了一句讓原PO聽了很無言，貼文引來鄉民們熱議，許多人分享反制的方法供原PO參考。

主婦搭捷運開啟「揀菜模式」 網全跪：以後不敢說沒時間了

不少人搭捷運習慣滑手機、看書、聊天、閉目養神，但你有看過這種景象嗎？日前有網友在捷運車廂驚見一名主婦在挑韭菜，把握每一分每一秒的行為，讓他忍不住大讚「時間管理高手就在你我身邊」。

熱門新聞

墾丁「遛鹿妹」身材火辣 網友全暴動喊「看不見鹿」

餐廳霸氣公告「抽菸就關冷氣」 全場叫好：沒道理花錢聞口臭

夏天水蜜桃易壞怎麼辦？ 內行教三招「保姆級保存方法」

高雄買自助餐夾4菜1肉 結帳老闆開價140元他傻眼

排太久奧客咆哮要投訴 櫃檯人員回嗆3句全場歡呼

女店員撞到她老公…婦人飆髒話 抄安全帽作勢打人

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。