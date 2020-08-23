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夏天水蜜桃易壞怎麼辦？ 內行教三招「保姆級保存方法」

聯合新聞網 / 綜合報導
網友教三招「保姆級保存法」，讓水蜜桃不會那麼容易爛。圖擷自Costco好市多 商品經驗老實說
網友教三招「保姆級保存法」，讓水蜜桃不會那麼容易爛。圖擷自Costco好市多 商品經驗老實說

夏日炎熱，食物不冰的話非常容易壞，尤其像水蜜桃這樣嬌貴的水果，不冰怕它壞，冰了又怕不會軟，到底該怎麼做才對呢？就有內行網友教三招「保姆級保存法」，其中關鍵就是「買回家馬上冰」。

一名網友在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」上抱怨在好市多買的水蜜桃一覺醒來爛了四顆，讓他忍不住喊「真慘啊」。只見他PO出的四顆水蜜桃照片都有程度不一的腐爛跡象，且有些像是人為捏過的痕跡。

網友在好市多買的水蜜桃一覺醒來竟爛四顆。圖擷自Costco好市多 商品經驗老實說
網友在好市多買的水蜜桃一覺醒來竟爛四顆。圖擷自Costco好市多 商品經驗老實說

許多網友質疑是因為沒有冰，原PO則表示是服務人員告訴他「放出香氣才能冰」，對此，內行網友教正確保存方法應該是「買回來馬上放冷藏」，即使剛買回來的水蜜桃還是硬的也要放冰箱，要吃的時候再拿出來退冰。網友還加碼透露，「拿出來後用鹽巴洗表面，把它擦乾，白天沒開冷氣，常溫下幾個小時就軟了」。

還有網友教更詳細的「保姆級」保存方法，首先，「購買時自備保冷箱及保冷劑」，因為水蜜桃禁不起冷熱交替溫差，自備保冷箱可以避免水蜜桃在帶回家的路程上壞掉；接著「購買回家後直接冰冰箱」，因為水蜜桃通常是冷藏進口，若放常溫想讓它變軟，發霉、爛果的風險較高；最後，「水蜜桃上方蓋個保鮮膜」，可以防止水份流失，下方的塑膠則不必特別拿掉。並特別強調「水蜜桃不要放常溫，放冷藏水蜜桃也會變軟」。

好市多 Costco 夏天

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