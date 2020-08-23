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北海道VS九州哪裡較好玩？網友曝答案喊：沒有之一
日本是台灣人最愛去的國家，除了地理位置相近，文化與食物也是一大亮點，對此有網友好奇「北海道跟九州，哪個比較好玩」，問題曝光立刻掀起討論，其中北海道的聲勢最高，去過的人直呼「全日本就是北海道沒有之一」。
原PO在PTT發文表示，自己去過北海道跟九州，私心覺得後者較好玩，博多拉麵不用多說根本吃不膩，而且九州的自然景觀多，相比之下，「北海道除了下雪吸引人外，其他就沒什麼看頭，大家覺得北海道跟九州哪一個比較好玩？」
貼文一出，多數人回答北海道，「非要擇其一，我選北海道」、「北海道>九州>關西>東京>沖繩」、「北海道比較多元，而且北海道有函館就大勝了」、「北海道很美，東西又好吃」、「北海道，冬天和夏天都好玩」、「都去過我選北海道，雪景露天溫泉無價」、「個人覺得北海道比較有特色，但兩者都不錯」。
另外也有人表示，「都去過，九州一票」、「九州觀光火車超棒」、「九州氣候比較舒服」、「當然是九州，黑川溫泉光溜溜的身體在溪邊」、「九州明明就比北海道好玩」、「九州喔！連續去了兩次」。
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