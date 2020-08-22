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吃到飽狂拿「這樣」食物被朋友吐槽 網：是內行人
飯店buffet吃到飽的菜色眾多，可以在餐點區，吃到不同國家的特色料理，有些餐飲業者更祭出高檔食材搶客，常吸引不少饕客上門，但有網友分享，自己到吃到飽餐廳「超喜歡拿炒飯」，都會被網友吐槽，引起熱議。
網友在PTT女孩版發文說，去大飯店吃吃到飽時「超喜歡拿炒飯」，而且通常不只拿一次，每次都會被朋友吐槽說「來吃到飽幹嘛拿炒飯」，但原PO覺得大飯店的炒飯，炒的粒粒分明、油香乾爽也不會濕黏，都特別好吃，好奇有人也喜歡到吃到飽餐廳拿炒飯嗎。
有人認為「完全不會考慮」、「只吃肉、海鮮，完全不碰米麵、蔬菜、水果、湯、飲料」、「覺得浪費錢，會想吃平常捨不得吃或很少吃到的」、「店家會很高興」、「吃兩口淺嚐，有些人無法一直吃肉類海鮮會很快膩，反而吃不多」。
但有另一派人覺得「想吃就吃」、「吃炒飯的都內行人」、「我也會吃耶，高級炒飯味道也有差」、「好吃就拿啊，窮鬼才會計較CP值只吃生魚片」、「想吃什麼吃什麼，管別人幹嘛」、「當然是吃自己喜歡吃的啊，反正過了學生時代早就不是抱著回本心態」、我上次拿了炒飯被我爸罵（氣」。
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